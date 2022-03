Violación grupal en Palermo: el abogado de la víctima le contestó a la madre de Thomas Domínguez

El abogado de la víctima de la violación en grupo en Palermo, Hugo Figueroa, respondió a la defensa de la madre de uno de los acusados, Thomás Domínguez, quien aseguró que su hijo es “inocente” y que “la chica sabía lo que estaba haciendo” al momento del hecho. “Escuchar esto para mi cliente es muy complejo”, sostuvo el letrado

Además, desmintió los dichos de la madre, ya que las pericias psicológicas de la joven “arrojaron que tiene signos de abuso” y que “está más que probado”. “La hicieron 10 profesionales, fue un cuerpo interdisciplinario. Hubo un equipo muy importante. No hubo ninguno que hablara en discordancia del resto”, mencionó.

Y agregó: «Yo creo que desde el lugar de la defensa se intenta llevar a esto a un escenario de decir que el que no estaba arriba del auto, no es responsable. Y ese es un error. No es el criterio que está siguiendo el juzgado y la fiscalía».

En ese sentido, explicó que desde la fiscalía manifiestan que “la gente que está abajo del auto, fue garante de lo que pasaba arriba”. Frente a esto, Figueroa fue contundente: “El código penal es clarísimo: quien sea un partícipe necesario, tiene la misma pena que el autor material principal”.

El letrado expresó que están a la espera de dos pruebas “que van a ser esenciales”: las pericias psicológicas de los seis acusados y las pruebas genéticas. En relación al proceso judicial, sumó que aguardan por “la resolución de las apelaciones pendientes” y que cree que “el autoprocesamiento se va a confirmar”.

Para concluir, habló sobre el estado de salud de la joven: “La víctima está recibiendo asistencia, con tratamiento psicológico. Está con un diagnóstico de estrés postraumático. Está día a día avanzando de a pasos muy pequeños”.