El campeonato de la Liga Concordiense de Fútbol comenzará el 2 de abril

La misiva del ente rector del fútbol concordiense destacaba que la medida se tomó debido a inconvenientes de infraestructura y logística y por ende se llegó a esta postergación.

Como se sabe, ya la Liga había dado a conocer las zonas del certamen y el fixture del mismo. En la Zona “A” estarán los equipos de Comunicaciones; Unión de Villa Jardín; San Lorenzo de Villa Adela; Victoria, Colegiales y Santa María de Oro.

En la Zona “B” estarán, Social y Deportivo La Bianca, Ferrocarril; Wanderer’s, Juan Bautista Alberdi de La Criolla, Libertad y Defensores de Nébel.

PRIMERA FECHA

La primera fecha tendrá la siguiente programación a disputarse desde el 2 de abril. Por la Zona “A” Comunicaciones Vs. Santa María; Unión de Villa Jardín Vs. Colegiales y San Lorenzo de Villa Adela Vs. Victoria.

Por la Zona “B”, La Bianca Vs. Defensores de Nébel; Ferrocarril Vs. Libertad y Wanderer’s con Juan Bautista Alberdi.