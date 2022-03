No hay internados por Coronavirus, pero avanzan otras enfermedades respiratorias: “No es algo común”

La doctora Fabiana Leiva, referente del Nodo Epidemiológico del departamento Concordia, habló en detalle sobre los casos actuales de enfermedades respiratorias, los relacionados al COVID y los posibles escenarios a futuro.

La profesional comentó que en la actualidad «con respecto al COVID estamos bastante tranquilos en Concordia». En ese sentido, detalló que «no hemos tenido positivos en los hisopados en el hospital y muy poquitos, creo que dos, en los privados».

“De hecho, por estas horas no tenemos internados por coronavirus», graficó.

Sin embargo, Leiva explicó que «estamos viendo muchos casos de enfermedades respiratorias que no son COVID, tales como la gripe. En ese caso sí tenemos una ocupación alta de camas, no es algo común, no ocurría en otros años».

Según la profesional «es un escenario que siempre se daba más entrado el otoño o durante el invierno, inclusive. Generalmente se daba el pico máximo entre junio, julio o agosto».

«Podemos tirar algunas hipótesis, pero creo que la más acertada es que estos virus respiratorios no han circulado durante los dos años de pandemia, por lo que ahora volvimos a ser más susceptibles contra ellos», especuló.

Barbijo

En relación a la necesidad de seguir usando – o no – el barbijo o tapaboca en espacios cerrados, Leiva contó que ante el escenario actual «es un poco prematuro hacerlo optativo».

De la misma manera, no se mostró de acuerdo con «habilitar actividades tan masivas, como hemos visto, pero son decisiones que se toman en un contexto donde se necesita movilidad económica, con un montón de gente que necesita recuperar el sustento diario».

Lo que viene

Por último, consultada acerca de un posible repunte de casos como se ha visto en otros países, la referente del Nodo Epidemiológico del departamento Concordia dijo que «el COVID es algo que llegó para quedarse, por lo que probablemente sí tengamos repuntes de casos, en algún momento».

«Sobre todo porque vivimos en un mundo globalizado, a través de los medios de transporte», concluyó.