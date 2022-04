1 abril, 2022 10:58

Docentes de la ex Comercio 1 denuncian a la Directora por ‘maltratados, agravios y persecución’

Personal docente y no docente de la escuela Secundaria Nº 16 Profesor Gerardo Victorín - ex Comercio 1- denunciaron esta mañana a la Directora de esa institución, Iris Mattios, por "persecución, discriminación y acoso laboral", mediante un legajo entregado al Director Departamental de Escuelas de Concordia, Fabián Vallejos. "Son 16 exposiciones en las que no sólo denunciamos a Mattios por estas prácticas sino también a su familia", dijo uno de los damnificados, David Agostini. "La hija trabaja como auxiliar administrativa en la escuela y da clases aunque no es docente", agregó.