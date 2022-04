IFE 4 ANSES 2022: cómo cobrarlo, requisitos e inscripción

El Gobierno nacional anunció esta tarde un bono $18.000 por única vez para trabajadores no registrados, monotributistas de las categorías más bajas (A y B), mientras que para jubilados será de $12.000, que se suma al bono ya otorgado de otros $6000 que se están cobrando en estos días.

En el caso de trabajadores en negro y monotributistas será en dos cuotas de $9000 cada una (a pagarse en mayo y junio), dirigidas a aquellos que cobran hasta 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. En cuanto a los pasivos aplica para personas que cobran la jubilación mínima y será en una sola cuota.

La medida, que se anunció previo al viaje que iniciará el titular de Hacienda a los Estados Unidos, impactará en poco más de 4,4 millones de beneficiarios, mediante el financiamiento de una Ley que grave la «renta inesperada» de las materias primas.

«Estamos trabajándolo. Hoy hay ganancias inesperadas que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo sino que no son fruto de un shock. Estamos buscándole la vuelta», apuntó en diálogo con C5N.

IFE 4 DE ANSES: A QUIÉNES SE PAGARÁ EL BONO EXTRA EN ANÁLISIS



El bono extra en análisis y de características similares al IFE de ANSES impactará únicamente en monotributistas y trabajadores informales, mientras que jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) mantendrán el esquema de refuerzos paralelos a los aumentos establecidos por la Ley de Movilidad.

IFE 4 DE ANSES: QUÉ IMPUESTO SE BUSCARÁ CREAR PARA EL PAGO DEL BONO EXTRA



El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, enfatizó este domingo que el impuesto a la «renta inesperada» no recaerá en los productores agropecuarios, aunque admitió «no tener conocimiento sobre la iniciativa».

«No tengo conocimiento de la iniciativa. El ministro no habló de los productores. Me dijo que estaba pensando, pero que tiene en claro que el productor tiene estos costos, y tiene muy en claro cuál es la situación del productor argentino. El productor argentino no captó el precio internacional de la guerra, sino que vendió a precio pre-guerra y tiene que afrontar el costo de la nueva cosecha con insumos muy altos, con el aumento de todos los costos», amplió en diálogo con Radio La Red.

IFE 4 DE ANSES: DÓNDE Y CÓMO INSCRIBIRSE PARA COBRAR EL BONO EXTRA



Si bien la medida aún resta por definirse en el Congreso y en la actualidad ANSES paga un Complemento adicional para trabajadores monotributistas englobados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) , al tomar al IFE como el antecedente más próximo, el organismo conducido por Fernanda Raverta, reitera en su página web la actualización constante de la información personal.

«Para realizar trámites y gestiones, es indispensable que tus datos personales y relaciones familiares estén actualizadas en ANSES. Vas a poder consultar tu información personal en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social», señala el sitio.

IFE 4 DE ANSES: DÓNDE Y CÓMO ACTUALIZAR LOS DATOS PERSONALES



Para actualizar los datos personales y de relaciones familiares en ANSES , al igual que ingresos, la gestión se puede realizar desde la plataforma Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de esta opción, seleccionar la pestaña «Información Personal» , para consultar tus relaciones familiares registradas en ANSES (padres, hijos y cónyuge) y modificar tus datos de contacto.

«Esta información es muy importante para cualquier trámite que tengas que realizar y para que podamos enviarte novedades acerca de tus prestaciones», concluye el sitio oficial.