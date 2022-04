22 abril, 2022 15:10

Comercio Fronterizo: ‘está bueno que vengan a comprar pero no en detrimento de los concordienses’, dijo Guitar

Tras el ingreso masivo de uruguayos aprovechando la diferencia cambiaria a su favor, la concejal Cristina Guitar (Nueva Concordia) presentó un proyecto de resolución en la sesión de ayer donde manifestó su preocupación por desabastecimiento de alimentos pertenecientes al programa Precios Cuidados. Por ejemplo, Guitar manifestó que las veces que ha acudido al hipermercado no encontró nada en las góndolas del programa. “Estaban vacías totalmente”, remarcó Guitar. Aunque admitió que también puede deberse a los manejos especulativos de las empresas y los comercializadores. Simplemente manifestó qus más económicos. Hizo hincapie iba como cliente y no encontraba ningún producto de loé en dos puntos: mejorar el abastecimiento y fortalecer algunos mecanismos para garantizar el acceso a los concordienses. Por ejemplo, establecer la posibilidad de que los productos alcanzados por el acuerdo de precios solo se puedan abonar con medios de pago argentinos. “Que se ponga un filtro para que se pague solo con medios digitales de Argentina como la tarjeta de débito, la billetera virtual o el Código QR”, remarcó. “Está bueno que la ciudad crezca se reactive y que vengan a comprar pero no en detrimento de los concordienses”.