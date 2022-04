Rosario Romero comprometió su apoyo a ahorristas de OKM

La ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero escuchó, en la puerta de los Tribunales, a los ahorristas de planes de autos 0 kilómetro y se comprometió a recibirlos durante la semana junto a sus abogados para diagramar una estrategia legal que pueda darle una solución a los ahorristas y a sus familias

En la mañana de este lunes los autoconvocados ahorristas de planes de autos cero kilómetro se concentraron frente a Tribunales para obtener una respuesta al problema del aumentos desmedido de las cuotas de sus automóviles.

En medio de la protesta salió la ministra Rosario Romero para dialogar con los manifestantes y los medios. «Hay razones que los asisten porque hubo un desfasaje muy grande entre la cuota valor dólar que se disparó y hay que encontrar un punto de solución porque es una situación angustiante para las personas y las familias que contrajeron una obligación y que no podían prever el desfasaje que se iba a producir en los costos de la cuota», indicó y adelantó: «Los voy a atender en esta semana con los profesionales que los asisten para ver que podemos hacer desde el Gobierno para ayudar».

La ministra revisará junto con los letrados una estrategia legal para abordar el tema. «Habría que encarar el tema por el lado del abuso del derecho porque hay una previsión en el Código Civil que propicia la intervención del Estado cuando haya una situación de abuso de derecho», indicó.

La ministra señaló que, entiende que los tiempos de la Justicia no son los tiempos de las familias y ahorristas. En tanto señaló que se revisarán los argumentos de los proyectos de ley que se han presentado a nivel nacional ya que el problema de los ahorristas es en todo el país.

«Voy a escuchar a los ahorristas porque la posición de las concesionarias ya la tengo en claro. No ceden ante la situación. De todos modos hay algo que tiene que ver con la macroeconomía del país y que hay que atender porque los deudores no pueden asumir una cuota que se desnaturalizó tanto que no tiene nada que ver con el valor real del bien», concluyó.