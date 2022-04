Recomendaciones ante la llegada de la tormenta en Concordia

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas y lluvias intensas con fuertes ráfagas de viento para los próximos días.



En este sentido, la Municipalidad de Concordia realizó recomendaciones importantes a tener en cuenta, en caso de confirmarse los pronósticos:

Evitar salir de la casa si no es necesario.

Mantener puertas y ventanas cerradas y aseguradas.

Tener a mano una linterna, en caso de interrupción del suministro eléctrico.

Cargar la batería de los celulares.

Buscar un lugar seguro para las mascotas.

Retirar macetas y objetos de balcones y terrazas.

Asegurar toldos y objetos que puedan volarse.

No sacar la basura fuera de los horarios correspondientes.

No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

Colaborar con el barrido de las veredas.

Verificar canaletas y desagües de las viviendas.

En la vía pública, permanecer alejado de cables, cajas o postes de electricidad.

Conducir los autos con la luz baja encendida (inclusive de día) y a velocidad reducida respetando todas las normas de tránsito.

Evitar circular en moto o bicicleta. De hacerlo, se recomienda usar “ropa visible” y circular con la luz encendida.

TELÉFONOS ÚTILES:

Ante situaciones de emergencia llamar al 103, Defensa Civil, centro operativo desde el cual se coordinan las actuaciones.

BOMBEROS ZAPADORES: 100

BOMBEROS VOLUNTARIO: 422-0000

POLICÍA: 101

POLICÍA FEDERAL: 131

EMERGENCIAS MÉDICAS: 107

EMERGENCIAS NÁUTICAS: 106

COOPERATIVA ELÉCTRICA: 0800-777-2332