¿Qué pasará con el Jury a Goyeneche? ¿Se suspende o cae definitivamente el próximo 30 de mayo?

Enrique Máximo Pita, uno de los defensores de Cecilia Goyeneche, señaló que “este fallo de la Corte es un paso fundamental dentro de los distintos cuestionamientos que veníamos planteando”.

Al respecto, agregó: “No pensábamos que iba a ser tan rápido, pero los días de acuerdo de la Corte son los días martes, y teníamos la expectativa de que con la misma celeridad con la que encaró otras medidas, iba a pronunciarse en este caso. Y se pronunció en la misma línea que el Procurador General de la Nación. Y es un pronunciamiento singular, porque votaron los cuatro ministros” , señaló.

Durante una entrevista con el programa “En el dos mil también”, de Radio de la Plaza, Pita señaló que ahora el STJ, con nueva conformación, deberá resolver el amparo de Goyeneche tal cual lo establece la Corte.

Respecto del proceso de jury, que ahora está en tiempo de descuento, expresó que “estamos analizando qué hacer, cómo planteamos esto de la Corte dentro del jury”. Lo que la Corte ha dicho es que fue una decisión errónea haber apartado al Ministerio Público Fiscal como órgano acusador, y por eso mismo se le dio la razón a lo que dictaminó en primera instancia la jueza Albornoz”, señaló el letrado.

El artículo 43 de la Ley de Jury dice que «en ningún caso el juicio podrá durar más de 6 meses desde que el Jurado decida la formación de la causa hasta la sentencia definitiva». El 30 de noviembre de 2021 se decidió la apertura de causa. Es por ello que el jurado de enjuiciamiento tendría plazo hasta el 30 de mayo para dictaminar. La cuenta regresiva está en marcha.

Un hombre del derecho, con extensa trayectoria en el máximo nivel del Poder Judicial, no dudó respecto de lo que se viene: “El jury tiene que suspenderse porque vuelve a tramitarse la apelación del amparo de la jueza Albornoz. Y ella concedió la apelación como dice el artículo 15 de la ley de amparos 8369 «con efecto devolutivo», es decir que la sentencia tiene que cumplirse mientras no sea revocada. Además, la ley del jury 9283 dice en su artículo 43 que el jury no puede » en ningún caso» durar más de seis meses. Ese plazo se cumple el 30 de mayo y es prácticamente imposible que el amparo se resuelva antes”.

La decisión de la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de sus cuatro miembros -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- falló este martes a favor del planteo de la suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Andrea Goyeneche contra lo resuelto, el 30 de noviembre de 2021, por el Jurado de Enjuiciamiento, que decidió suspenderla en su cargo, abrirle un proceso de jury por supuesto mal desempeño en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, y, además, apartar a todo el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador.

El 25 de enero último, la jueza de feria Elena Albornoz había hecho lugar parcialmente a un ampro que presentó Goyeneche contra lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento. En su fallo, la jueza Albornoz tildó de «ilegítimo» el accionar del Jurado de Enjuiciamiento al haber apartado al Ministerio Público Fiscal de su función acusadora, y convocar en su lugar a fiscales ad hoc. La magistrada, que sucedió en el tratamiento del recurso de amparo de Goyeneche luego de que en primera instancia interviniera el juez laboral José Antonio Reviriego, dispuso que «el órgano acusador ante el jury dispuesto a la amparista Cecilia Andrea Goyeneche sea el Ministerio Público Fiscal representado por el Procurador General en los términos establecidos por el articulo 11 de la ley 9.283».

El caso llegó en apelación al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que el 9 de febrero, con el voto de los vocales Germán Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio y Juan Ramón Smaldone, revocó el fallo dictado por la jueza Elena Albornoz, y declaró el amparo como “inadmisible” para cuestionar el apartamiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador en el marco del proceso que se le sigue ante el Jurado de Enjuiciamiento, por existir otro proceso judicial pendiente de resolución. Goyeneche recurrió esa resolución y pidió ir a la Corte con un recurso extraordinario federal, pero se lo rechazaron. Entonces, debió apelar a un recurso de queja para llegar a la máxima instancia federal.

En el ínterin, el jury a Goyeneche avanzó, y el proceso se desarrolló en la primera semana de mayo, y cerró con el pedido de destitución formulado por el fiscal ad hoc Gastón Justet. Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento -que conforman tres vocales del STJ, Gisela Nerea Schumacher, Juan Ramón Smaldone y Daniel Omar Carubia-, el senador Armando Luis Gay y el diputado Gustavo Zavallo, por el Frente Creer, y los abogados Verónica Mulone y Gonzalo García Garro, debe dictaminar. Tiene plazo hasta el 30 de mayo.