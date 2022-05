Censo 2022: Se rehabilita el formulario online hasta el 24 de mayo

El director del Indec, Marco Lavagna, anunció que se rehabilita el censo digital para aquellas personas que no fueron censadas · De acuerdo a lo precisado por el organismo, el sitio estará abierto hasta el 24 de mayo, inclusive.



Quienes no recibieron la visita del censista, no completaron previamente el cuestionario online y deciden no hacerlo tampoco en esta nueva etapa, se deben comunicar al 0800-345-2022 (al 147 si viven en la Ciudad de Buenos Aires) o enviar un correo electrónico a censo@indec.gob.ar.

El operativo de recolección de datos continuará por seis días, pero también se resolvió rehabilitar el censo digital hasta el 24 de mayo. «Hay una combinación de cómo se hace, hay operativos de campo que estamos articulando con las provincias, donde hay un segmento, un edificio que nos quedó sin censar se va ir a censar, se buscan los códigos y si hay alguien que no haya hecho el censo digital se lo censa», informó el funcionario cuando se le preguntó sobre cómo se completará el Censo 2022.

«El censo digital se habilita durante una semana justamente para que en ese tiempo de recupero si alguno quedó sin censar se pueda censar. El objetivo es poder contabilizar a todo el mundo y a todas las viviendas», transmitió el titular del Indec en una conferencia de prensa tras finalizar el operativo de este miércoles.

Según indicó el funcionario, el sistema será «habilitado en estos minutos», pero hacia las 23 de este miércoles se mantenía inactiva.

En este contexto, Lavagna anticipó que los datos parciales se tendrán mañana. «Lamentablemente esto no es como una elección para dar datos parciales, tenemos que dar datos concretos», explicó.

«Tenemos el 70% de los datos cargados pero debemos tener la totalidad para poder comunicarlos», señaló para luego indicar que «el operativo también depende de los censistas en las provincias que siguen cargando las planillas».

Lavagna insistió que la idea es que «todo el mundo pueda ser censado, contabilizado».

De acuerdo a lo expresado por el funcionario, «no hubo grandes complicaciones del censo». Sin embargo reconoció que «hubo censistas que a último momento faltan o que sufren inconvenientes y dejan la tarea a mitad de camino o problemas en cómo se traspasa la información, pero nada en término generales que haya complicado».

«Es imposible suponer que un operativo así salga impecable en un solo día. La verdad igualmente hablando con referentes provinciales, el nivel de no respuesta son muy pocos o puntuales», destacó el titular del Indec, publicó Clarín.

Finalmente pidió disculpas a aquellas personas que no pudieron ser censadas este miércoles. «Es entendible que alguno que estuvo esperando al censista se pueda sentir molesto que no pasó, pero sepan entender que fue un operativo gigante, no es que no están siendo tenidos en consideración, son parte del objetivo en esta semana de poder censarlos», manifestó.

Cómo responder el censo digital

El censo digital en Argentina se implementó desde el 16 de marzo hasta este miércoles 18 de mayo, cuando se desarrolló Censo 2022.

El formato digital es opcional y contiene las tradicionales preguntas relacionadas a la vivienda, el trabajo y la situación económica de las personas.

En esta edición se agregó la categoría “X” en la sección de sexo registrado al nacer y la opción «mujer», «mujer trans/travesti», «varón», «varón trans/masculinidad trans», «no binario», «otra identidad/ninguna de las anteriores» cuando se consulta cómo se percibe la persona.

Entre otras novedades, también se consulta si se reconoce un pasado indígena, de descendientes de pueblos originarios o de antepasados negros o africanos, entre otros.

Para contestar las preguntas del censo digital hay que ingresar a la web oficial del Censo 2022 en Argentina y elegir la opción de «Censo Digital».

El primer paso del censo digital implica completar una serie de datos mínimos, a fin de validar la identidad de la persona que está haciendo el trámite.

Completado ese paso, el sistema enviará un correo electrónico con un Código Único (una secuencia alfanumérica) asociado a la vivienda. Con ese código de cinco dígitos se podrá iniciar el censo propiamente dicho.

Al finalizar el censo, el sistema entregará un segundo código, muy parecido al primero -pero diferente- que habrá que guardar o anotar en algún lado.

El cuestionario digital se puede completar en diferentes momentos. Para eso hay que conservar el código único de la vivienda que se envía por correo electrónico al ingresar por primera vez al Censo digital. Las respuestas se guardan automáticamente y, una vez finalizado, no se podrán editar.

Para completar la versión digital del censo no se solicita DNI. El número de documento, junto con el día y mes de nacimiento, están en una pantalla temporal que se utiliza para verificar que quien va a responder el censo digital es una persona humana, y no un robot, con la edad suficiente (mayor de 14 años) para contestar en nombre de todos los miembros del hogar.