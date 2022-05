“Le dije que no se metan con mi hijo”. La reacción de un intendente contra una radio

El intendente de Feliciano, Damián Arévalo (PJ), protagonizó un fuerte cruce con dos conductores radiales el domingo 15 al mediodía, cuando se acercó al edificio donde funciona FM Libertad 93.3 Mhz y mantuvo una discusión en torno a unas expresiones que juzgó fuera de lugar. Tras ello, desde el medio denunciaron que fueron censurados, mientras que el intendente justificó su actitud por un comentario sobre la salud de su hijo.

Al momento del incidente estaba al aire el concejal Santiago Buktenica (Juntos por el Cambio), que en el verano de 2021 protagonizó un escandaloso incidente en Feliciano al intentar evadir un control policial, aunque luego el edil argumentó ser víctima de una «persecución» política.

Rápidamente, el entredicho frente a la emisora de radio generó todo tipo de comentarios en la ciudad, ubicada a 247 kilómetros de Paraná. El hecho lo difundió la propia emisora el martes, que dio a conocer un comunicado: «En el programa Todas las voces, que se emite todos los domingos de 10 a 12 Hs, precisamente, este último, estando al aire el invitado concejal Santiago Buktenica, y quienes conducen el programa Gregorio Leites y Héctor Leites, ingresó sorpresivamente a los estudios de la radio el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, con una actitud fuera de lugar de una persona educada y del cargo que representa. Al interrumpir el programa apagamos los micrófonos por respeto a nuestros oyentes. El intendente manifestó que se diga sus ideas censurando lo que se habló en el programa. Cabe aclarar que se le manifestó que nunca se habló de su familia en forma personal, sino de las políticas de salud implementadas en Feliciano. La política es para servir y no servirse del pueblo».

Además, desde la emisora dieron a entender que hubo un malentendido por parte del intendente: «Nos preguntamos: ¿Escucha mal o tiene problema de comprensión? O ¿Si algún allegado por querer quedar bien con su jefe le informó mal? Entonces ahí…ya tiene dos problemas. Por último, a nuestros lectores y oyentes les decimos que esta radio no va a ser censurada, como ustedes saben, es un medio independiente y ningún funcionario político, de ningún partido, va a coartar la libertad de expresión de este medio».

Más tarde, el medio difundió imágenes del momento.

«Le dije que no se meta con mi hijo»

Consultado, el intendente Arévalo dio su versión de lo sucedido: «Estaba con mi hijo enfermo y me mandan un audio de la radio en el que una persona que estaba en el programa, que tiene una fuerte preponderancia por la política opositora, habla del hospital y dice que ‘el payaso del intendente cada vez que su hijo se enferma lo lleva a clínicas de afuera’. Me pareció totalmente desatinado. Mi hijo se atiende con una médica pediatra de Feliciano y lo llevo al hospital local cuando se enferma. Es bochornoso que se pongan a hablar de un menor de 2 años. Fui, golpeé la puerta, pedí permiso y le dije a esta persona que salga afuera. Allí le pedí por favor que me pegue como persona o político, pero que no se meta con mi hijo de 2 años. No fue nada más que eso. Le dije que no le falte el respeto a mi familia y especialmente que no hable de la enfermedad de mi hijo».

«Inmediatamente me dijo basura, mierda y un montón de cosas más buscando que reaccionara. Me subí a mi auto y me fui. Eso fue lo que pasó», agregó.

En ese sentido, Arévalo reiteró que su reacción obedeció a un comentario sobre la salud de su hijo. «De mí pueden decir lo que quieran, pero meterse con la enfermedad de un niño no tiene nada que ver con la función pública que cumplo. Hay que marcar un límite en estas cosas. Me parece que no todo vale en la política. Acá no hay duda de lo que pasó. Yo soy funcionario y aceptó que me critiquen».

Asimismo, negó haber censurado de alguna forma al programa que se estaba desarrollando. «Es mentira que entré y paré le programa. Es una radio que tiene pauta con la Municipalidad y nosotros seguimos pautando allí. Acá todos saben lo que pasó. Es muy injusto lo que dicen, no censuramos a nadie».

Finalmente, señaló: «En la política no vale todo. Me parece que con los hijos no se tienen que meter. Yo nunca reacciono y tampoco siento que haya reaccionado mal. Lo invité a salir a fuera y le dije que no se meta con mi familia, nada más».