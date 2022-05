Una familia tipo necesitó en abril más de $ 95 mil para no ser pobre

Según las estadísticas, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), aumentó un 6,2% respecto a marzo, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cifra necesaria para no ser considerado indigente, creció un 4,2%. En ese sentido, una familia integrada por cuatro personas necesitó en el cuarto mes del año un total de $ 95.260 para no ser considerada pobre, y $ 42.527 para no ser indigente.

En lo que va del año, la canasta alimentaria se aceleró un 29%, mientras que la canasta total aumentó 25,1%. Las variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron del 59,4% y 51,3%, respectivamente.

Sube el mínimo para no perder la carrera con los precios

Al compás de la suba de precios, el Gobierno adelantó subió el salario mínimo vital y móvil. Así, a partir del 1 de junio pasará a $ 45.540 y llegará a $ 47.850 a partir de agosto.

Las nuevas fechas para los tramos de actualización del salario mínimo son: a partir del 1º de junio, $ 45.540 para trabajadores mensualizados y $ 227.70 el valor de la hora para trabajadores jornalizados. A partir del 1º de agosto, $ 47.850 para trabajadores mensualizados y $ 239.30 el valor de la hora para trabajadores jornalizados.

Asimismo, como parte de la actualización del SMVyM, tambien habrá mejoras en los beneficiarios de los programas: Potenciar Trabajo, Acompañar y además se dará en el Seguro de Desempleo.