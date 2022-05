20 mayo, 2022 11:38

Aeropuerto: un taller que dejó más dudas que certezas

El lunes pasado, la Asamblea Ambiental de Concordia asistió a un Taller de Inicio del Proyecto de Diseño, Construcción y Readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui. La invitación fue realizada durante una reunión previa mantenida con Celina Cappi, Responsable del Área Ambiental y Social del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande. No obstante, se encontraron con la presencia de pocos vecinos y la ausencia de periodistas y otras entidades de defensa del medio ambiente. “Estamos seguros que si se les hubiera dado la oportunidad a más vecinos, profesionales y periodistas hubieran surgido otras preguntas cuyas respuestas nos hubieran enriquecido”, dedujeron. Además, no hubo respuestas a algunos interrogantes que plantearon, no está disponible para la población toda la información sobre la obra, el estudio de impacto ambiental aún no está completo y la Secretaría de Ambiente no ha considerado tampoco informar sobre el impacto ambiental de la obra, según información enviada