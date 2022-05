Cómo serán los nuevos billetes que presentará el Gobierno

El Gobierno presentará oficialmente el lunes 23 de mayo los nuevos billetes que reemplazarán a los que circularon durante la presidencia de Mauricio Macri. Los cambios más importantes apuntan al regreso de los próceres nacionales (que habían sido reemplazados por imágenes de animales), con un criterio que asimismo contempla la paridad de género.

El presidente Alberto Fernández lo había anunciado en el acto organizado por el 171º aniversario de la muerte del General San Martín que tuvo lugar el 17 de agosto del año pasado. “No sé a quién se le pudo ocurrir sacar al general San Martín de los billetes y reemplazarlo por un animalito, como si pudiéramos no recordar a nuestros patriotas”, había declarado el mandatario en el marco de la conmemoración del prócer.

Billetes tendrán nuevamente imágenes de los y las próceres nacionales: se incorporan figuras femeninas para respetar la paridad de género en el peso argentino

De este modo, se difundió públicamente la voluntad oficial de relanzar las imágenes de los próceres nacionales en los billetes, con el propósito de sustituir las figuras de flora y fauna dispuestas durante la dirección de Federico Sturzenegger en el BCRA.

Qué próceres estarán en los billetes

“Los billetes son papeles que circulan, pero allí está el valor que le asignamos los argentinos a la moneda. Ahí tienen que estar nuestros mejores hombres y mujeres”, anunció el presidente. Entre los próceres confirmados se encuentran José de San Martín, Manuel Belgrano, Juana Azurduy y Miguel de Güemes.

Miguel Ángel Pesce, el presidente del BCRA, había anunciado hacia enero de 2020 que progresivamente se reemplazarían las figuras del yaguareté, la ballena franca austral, la taruca, el guanaco, el hornero y el cóndor andino por “personas que se identifiquen con los valores sociales”.

En sintonía con lo anterior, Alberto Fernández agregó en febrero de 2020: “Cuando veo en billetes tantos animalitos y no a Belgrano no saben lo mal que me siento”, en alusión directa a la determinación tomada por el gobierno de Cambiemos.

El anuncio del cambio por animales en diciembre de 2016

Paridad de género

El alcance del proyecto no se limita a la sustitución de figuras animales por próceres: por primera vez, se implementará un criterio de paridad de género, con la incorporación nuevas figuras femeninas representantes de la moneda nacional.

El anuncio ya había despertado críticas en el arco opositor, con especial énfasis en el gasto que implica llevar a cabo las modificaciones. Luis Petri fue quien cuestionó la medida en enero de 2020, cuando sostuvo que el gasto ascendía a $6000 millones, a partir de lo cual el Gobierno dispuso que el cambio se realizaría «gradualmente».

Por su parte, el Presidente se defendió al redoblar las críticas contra la gestión de Mauricio Macri:

“En el mismo tiempo que cambiaban a San Martín por una ballena (…) no tenía sentido construir hospitales ni universidades, ni desarrollar la ciencia y la tecnología. Tenía más sentido que una pyme se convierta en importadora antes que seguir produciendo. Tuvo mucho más sentido jugar financieramente apostando a la suba y baja del dólar, las acciones y los títulos que darle trabajo a todos ustedes”, argumentó.