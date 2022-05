20 mayo, 2022 12:35

Línea 9: Gallo indicó que el Ejecutivo ‘está habilitado para rescindir el contrato por el incumplimiento’

En la sesión del Concejo Deliberante de esta mañana, lo más importante no se produjo durante la misma sino antes de que comience. Los ediles se reunieron con los empleados de la Línea N° 9 quienes les manifestaron sus preocupaciones por la fuente laboral. Hay que recordar que mañana se cumplirá una semana desde que dejó de trabajar. “Es es simple, la empresa incumplió con la concesión y el Ejecutivo está evaluando la rescisión del contrato de concesión”, manifestó el concejal Juan Domingo Gallo esta tarde. No obstante, la decisión no es sencilla ya que hay muchas fuentes laborales en medio que corren riesgo. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo necesita que el servicio funcione para que los vecinos de los barrios por donde circulaba la línea no queden a pie. Por ello, Gallo dijo que el Ejecutivo “está en tratativas con otras empresas de transporte a los efectos de no dejar sin servicio a los pasajeros que usan estos recorridos”.