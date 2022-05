20 mayo, 2022 13:29

Un día, llegó a Entre Ríos “la danza de la fortuna”

Los juegos de azar son una para algunos una prueba de la existencia de un designio que ordena las existencias. Para otros no es más que un vicio aborrecible que hace perder los estribos a quien no lo sabe o no lo puede controlar. Para regular la actividad y limitar las intervenciones abusivas de los prestamistas, el Estado intervino, con distintas propuestas, que fueron cambiando con los tiempos.