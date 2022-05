Medina dijo que “el Poder Judicial de Entre Ríos es independiente, incorruptible y transparente”

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (ST), vocal Susana Medina, afirmó sentirse orgullosa de presidir el Poder Judicial de Entre Ríos, al que calificó de independiente, incorruptible, transparente, eficaz, eficiente, cercano a la gente y con perspectiva de género. Dijo que a todo eso “lo podemos exhibir sobradamente y debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a él”.

Las palabras de Susana Medina fueron durante su alocución en la inauguración de la Jornada de fortalecimiento del sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia, que se realizó ayer en Villaguay.

La presidenta del STJ estuvo a cargo de la apertura de la Jornada junto al defensor General de la provincia Maximiliano Benítez, y el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (Copnaf), Horacio G. Leconte.

Participaron también el presidente de la Sala Civil del STJ, Martín Carbonell y la vocal Gisela Schumacher y la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira.

Susana Medina agradeció la invitación, realizada por el Ministerio Público de la Defensa, a participar de la jornada y destacó el trabajo en conjunto que realizan en el programa La Justicia va a los barrios.

Además dijo estar convencida de que “una sociedad que no protege a sus niñas, niños y adolescentes; que no se interesa por los problemas que ellas y ellos plantean, hipoteca su futuro. Y desde el poder judicial de Entre Ríos no estamos dispuestos a hipotecar el futuro de ninguna niña, niño y adolescente de esta provincia con tanta historia”.

“Para construir la historia de los niños y niñas y adolescentes es que celebro este encuentro”, finalizó.

Por su parte, el defensor General Maximiliano Benítez destacó la iniciativa del Copnaf de propiciar la jornada de trabajo interinstitucional y de los objetivos de la misma. Dijo que la idea es replicar estas jornadas en diferentes jurisdicciones de la provincia e insistió en la necesidad de continuar trabajando en forma mancomunada para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

La actividad tuvo como objetivos fortalecer el sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia de la provincia, y generar un espacio con los referentes departamentales, a fin de fortalecer las articulaciones interinstitucionales de las redes territoriales que conforman dicho sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia local.

En la oportunidad se trataron el Sistema de Protección Integral (SPI) de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Entre Ríos, su conformación, funcionamiento y corresponsabilidad; las perspectivas de abordaje, protección integral, género y derechos humanos; y las dificultades y desafíos en la construcción de los SPI locales.