Donación de órganos: este año ya hubo 10 en Entre Ríos

Se celebra hoy lunes el Día Nacional de la Donación de Órganos, conmemorando el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público, el 30 de mayo de 1997.

Entre Ríos ya se registraron, en lo que va del año, 10 donaciones de órganos, lo que ayudó a salvar su vida a numerosos pacientes en lista de espera, o a mejorar su calidad de vida. Los dos últimos se concretaron hace dos semanas: “Desde la noche del lunes 16 y la mañana del martes 17 se desarrollaron en el Hospital San Martín de Paraná dos donaciones en forma simultánea. Dos equipos médico-quirúrgicos llegaron vía aérea desde Buenos Aires para trabajar con los profesionales del el Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (Cucacier)”, indicaron entonces desde el organismo provincial, y precisaron que siete pacientes en lista de espera se beneficiaron con diversos trasplantes. Y señalaron que “se trata de la novena y décima donaciones multiorgánicas de este año en nuestra provincia”.

Fátimas Heinze celebra el Día de la Donación de Órganos.Juan Manuel Hernández / UNO

En este marco, para celebrar esta fecha, Cucaier organizó un encuentro que se llevó a cabo este domingo por la tarde en la Plaza Mujeres Entrerrianas, con el propósito de celebrar la vida.

Durante el evento, que convocó a numerosas personas que se dieron cita en el lugar, estuvieron presentes el ballet de folklore Alma de Río, hubo show de tango, y cerró la jornada el grupo musical Pegó en el Palo. También acompañaron los Payamédicos, la fundación Alguien como Yo FQ, Entrerrianos hasta a Médula, el gimnasio Taian, entre otras instituciones; y concurrieron personas trasplantadas que con su testimonio dieron cuenta de la importancia de donar órganos, un acto de amor y solidaridad.

Una de las presentes fue Fátima Heinze, quien contó : “Esta convocatoria es para celebrar la vida y seguir concientizando sobre el tema, que es lo más importante”.

A su vez, subrayó: “Sigue siendo fundamental que sigamos conociendo sobre lo que significa la donación de órganos, esparciendo este mensaje, porque hay mucha gente que está esperando su soplo de vida. Hay más de 7.000 pacientes en este momento aguardando un trasplante, y 182 de ellos entrerrianos. Por eso necesitamos que la gente siga tomando conciencia, para mejorar la calidad de vida de los argentinos y salvar la vida de los que están en lista de espera”.

Por otra parte, recordó que en junio se cumplirán ocho años desde que ella recibió un trasplante bipulmonar y expresó: “Han sido ocho años de regalo, gracias a mi donante santafesina. Fue una donación multiorgánica y ella me donó, me ofrendó estos pulmones que gracias a Dios me mantienen con una salud estable, y puedo hacer una vida normal y desarrollar todos mis sueños y mis proyectos”.

“Tuve la oportunidad de conocer a un hermano de ella, a una cuñada, a su esposo y su hijo. Tenemos una relación muy linda y estamos en comunicación constante”, dijo, acerca de la posibilidad de contactarse con la familia de Roxana, su donante, y rememoró: “Fueron emociones encontradas: por un lado la felicidad plena de tener la oportunidad de conocer a esta familia que hoy es mi familia también; y obviamente el dolor de la pérdida de Roxana, que dejó a un chiquito en su momento de 4 años sin su mamá y esto es algo muy doloroso e inexplicable, pero con el bálsamo al alma de saber que ella salvó más de siete vidas, porque obviamente tuvo la oportunidad de ayudar a otras personas, aparte de mí”.

También ayer a la Plaza Mujeres Entrerrianas asistió Mara Hollmann junto a su familia. La pequeña, que vive en Paraná y cumplirá seis años el 15 de junio, recibió un trasplante de corazón el 21 de noviembre de 2020, luego de largos 11 meses de espera en Buenos Aires. Gerardo, su papá, contó con entusiasmo: “Ella está espectacular, muy bien, de 10”.

También comentó que la pequeña fue por unos meses el año pasado a sala de cinco en el Nivel Inicial y este año concurre a primer grado. Y reflexionó: “El Día de la Donación de Órganos es una fecha muy emotiva para nosotros, porque sirve para que mucha gente que no está relacionada habitualmente a lo que es la donación de órganos, que desconoce sobre esta cuestión y que piensa que está exenta, que nunca le puede llegar a pasar tener que necesitar un trasplante, puede conocer más sobre el tema”.

El caso de Mara sirvió para crear mayor conciencia sobre la complejidad de la donación pediátrica, ya que la Ley N° 27.447 de trasplante de órganos, tejidos y células –conocida como la Ley Justina– establece que todos los mayores de 18 años son donantes y llegado el momento los médicos pueden realizar la ablación sin que sea necesario un permiso de la familia, a menos que hayan expresado en vida lo contrario, pero para el caso de los niños y jóvenes menores a esa edad sí se necesita la autorización de padres o tutores

“Algunos dimensionan lo difícil que es en todo sentido estar en lista de espera. Hoy nosotros, a medida que va pasando el tiempo, empezamos a tomar mayor dimensión de lo que atravesamos. Pero llegó el corazón para Mara y algunos le dicen milagro, otros le llaman suerte, se le puede poner el nombre que uno quiera, pero lo que se logró fue increíble”, destacó Gerardo, visiblemente conmovido y feliz por tener a su familia junta: “Nos da cierta emoción y vivirlo en carne propia, y tenerla a ella es lo más grande que nos puede pasar”, aseguró.

Lista de espera

Según los datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en la actualidad 7.366 personas están en lista de espera a nivel país. Y en lo que va del año se realizaron en el territorio nacional 1.366 trasplantes de órganos y córneas: puntualmente, 700 pacientes recibieron un trasplante de órganos –613 provenientes de donantes fallecidos y 87 de donantes vivos–, y se realizaron 666 trasplantes de córneas, de acuerdo a lo publicado en el portal oficial Mi Argentina.

Si bien la pandemia impactó en la donación de órganos en sus inicios, hoy la situación tiende a regularizarse. “Obviamente la pandemia afectó todo el sistema de procuración, pero actualmente se están haciendo trasplantes de manera muy activa”, destacó sobre este punto Fátima Heinze, quien concluyó: “Esto nos renueva la es

peranza y hoy podemos decir que se volvió al ritmo habitual de donaciones”.