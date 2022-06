Se le dio vuelta el tractor y casi muere aplastado: terminó internado en el Garat

Todo ocurrió alrededor de las 15 horas del pasado sábado, cuando Rafael Mornacco se aprestaba a arrastrar un árbol caído en la zona rural de Los Charrúas. En esos menesteres, se le dio vuelta el tractor y lo apretó.



El hombre, que permanecía este lunes internado en el Sanatorio Garat, contó que – luego de unos minutos del accidente y mientras permanecía apretado ya casi sin aire – pudo avisar a su esposa; quién a su vez dio aviso a unos vecinos.

Rápidamente se inició un proceso de rescate que no fue fácil, ya que no se podía sacar al pesado tractor que mantenía aprisionado el pecho del conductor con el volante. A su vez, Mornacco sufrió la rotura del tobillo derecho y la fractura de algunas costillas. Afortunadamente no hubo otros daños.

Posteriormente al accidente – y gracias a la ayuda de varios vecinos que se acercaron – fue trasladado en primera instancia al Hospital Masvernat y luego de las atenciones de urgencia, durante el domingo, terminó siendo internado en el Sanatorio Garat.

Por último, el hombre comentó que todavía sigue – por momentos – con la mascarilla de oxígeno y trasmitió un agradecimiento para las personas y los profesionales que lo atendieron en el traslado a Concordia y que le salvaron la vida.