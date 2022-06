Una concordiense debutó en la edición 2022 de «La Voz Argentina»

Interpretó una reconocida canción de Adele – Rolling in The Deep – pero no fue seleccionada por el jurado. Tiene 20 años y – de todas maneras – recibió buenas devoluciones.



Se llama Carla Perillo, es de Concordia y tiene 20 años. Participó de la actual versión del popular programa La Voz Argentina; el talent show musical con la conducción de Marley y la participación de Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky, y Lali como coaches.

En su presentación, la joven concordiense explicó que – durante la angustiosa cuarentena por la pandemia – «la música me salvaba constantemente; era como un hobby».

«Siempre cantaba en las misas de la escuela y también canté en el casamiento de mis viejos: la música siempre fue algo mío», puntualizó Carla.

Vale recordar que – en la edición anterior del programa emitido por Telefé – el concordiense Santiago Borda fue uno de los grandes animadores del ciclo, llegando a la final.