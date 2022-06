«En Capital Federal se ve gente comiendo de la basura y eso Canal 13 no lo muestra», dijo Francolini

El Presidente Municipal de Concordia Alfredo Francolini se refirió al informe que Telenoche (Canal 13) brindó el miércoles sobre el Campo El Abasto.



“Lamentablemente, cuando se aproximan los tiempos electorales, se repiten este tipo de informes en algunos medios. Informes sesgados, que no muestran toda la realidad de cómo se viene transformando Concordia”, señaló el jefe comunal y agregó que “pareciera haber una intencionalidad política”.

“Casi semanalmente viajo a Buenos Aires a realizar gestiones en el Gobierno Nacional. En esos viajes, cada noche veo a cientos de personas comiendo de la basura y viviendo en las calles de Buenos Aires”, expresó Francolini. “En plena Capital Federal se ve gente revolviendo y comiendo de la basura y mucha gente durmiendo al aire libre tapada con cartones. Y a eso Canal 13 no lo muestra. ¿Tendrá algo que ver que en Buenos Aires gobierna un signo político distinto al de Concordia?”, se preguntó el Intendente.

Volviendo sobre el contenido del informe que emitió el noticiero porteño, Francolini observó que “en ningún momento se habla del Relleno Sanitario que se está realizando en el Campo El Abasto, del Refugio Camba Paso donde se brinda atención médica y educación a los niños, de los programas de Reciclado y las cooperativas que comenzaron a trabajar en esa actividad para mejorar la condición de vida de muchos recolectores informales, de las obras de saneamiento, extensión de redes de agua y de cloaca en los barrios cercanos. Nada de eso muestran”.

“Si deciden no mostrar esa parte de la realidad y mostrar sólo otra, es una información sesgada. Dicen que estuvieron diez días. Entonces tuvieron tiempo suficiente para mostrar la realidad completa de Concordia. El desarrollo turístico, las plazas y los espacios públicos remodelados, las obras de pavimentación, los 17 Centros de Desarrollo Infantil Municipales que hay en la ciudad, las acciones de desarrollo e inclusión cultural, la actividad deportiva social y profesional», enumeró. «¿Porqué deciden no mostrar toda la realidad de Concordia?”, volvió a preguntar el Presidente Municipal.

“Quiero ser claro. Estamos trabajando fuertemente para cambiar la realidad para beneficio de todos los concordienses. Los equipos de la Municipalidad trabajan todos los días para atender cada caso en particular. Porque cada caso es una persona y requiere de un trabajo específico para cambiar y mejorar su situación”, explicó Francolini.

“Nos duele que se use una situación que nos preocupa y nos ocupa, con fines que no son muy claros, pero que no parecieran ser periodísticos. Cuentan una realidad por la mitad. No se cuenta que el Relleno Sanitario estuvo frenado durante 4 años. No se cuenta cómo mejoraron en los últimos dos años, inclusive en pandemia, los sistemas de salud y de agua potable en los barrios cercanos”, reiteró.

“No quiero esquivar la problemática. Pero es importante dejar en claro la transformación y los cambios que se han logrado en los últimos años. Se ha mejorado muchísimo y aún falta. Pero seguimos avanzando. Cada persona que está viviendo en situación de emergencia nos duele y nos ocupa cada día, por eso gestionamos para que haya más y mejores oportunidades para todos”, subrayó.

“Contar verdades a medias hace mal a toda la ciudad. Queremos una ciudad con más industrias, con más turismo, porque eso es más trabajo y mejores oportunidades. Y para eso estamos trabajando. Los medios nacionales podrían colaborar con el desarrollo de Concordia, pero pareciera que la prensa amarillista es más rentable”.