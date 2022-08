Se realizó el sorteo en La Liga: Será en la A y B, y finalmente comenzará el 28 de agosto

Los torneos se dividen en dos zonas de seis equipos, jugándose a una sola rueda, es decir cinco partidos en la fase regular. Clasifican primero y el segundo de cada grupo, cruzándose para jugar las semifinales 1ª Zona A vs. 2ª Zona B y 1ª Zona B vs. 2ª Zona A, para que los ganadores jueguen la final. Ambos torneos clasifican al Campeón para la Copa Entre Ríos 2023.

En la reunión, además, quedó definido que la Final de la Primera B, entre Real Concordia vs. Juventud Unida, se va a jugar este sábado 15.30 horas en Cancha de Libertad, mientras que la Final de la Primera División A tendrá lugar el domingo, a la misma hora, en la misma cancha, entre Santa María y San Lorenzo de Villa Adela.

En otro orden, el presidente de la Liga repudió enérgicamente el hecho de violencia en el Fútbol Femenino, en el partido entre Estudiantes y Peña Boquense, donde una jugadora de Estudiantes agredió al árbitro del partido Alan Romero. Y aclaró que este fin de semana no habrá programación de Fútbol Femenino, a raíz de capitalizar la atención en las dos finales que se juegan, pero que desde la próxima fecha (13-14 de agosto) habrá cuatro policías en cada cancha, y el costo de los mismos deberá ser absorbido por los 16 clubes de la divisional. Se hizo una cuenta a groso modo y dio como resultado unos 3.600 pesos por equipo, que deberán abonar el jueves antes de jugarse la fecha y “quien no haya pagado a esa fecha será sacado de programación”, dijo el mismo Larrocca.

Además, el presidente se mostró “muy agradecido a todas las instituciones por el torneo que se ha jugado, por el comportamiento ejemplar de las hinchadas, lo que constituyó todo en una fiesta del fútbol y pretendemos que este sábado y domingo no sea la excepción para coronar una excelente primera parte de la temporada”, enfatizó.

Por último, y a pedido de Real Concordia que pidió ingresar con chicos a la cancha, Larrocca dijo “me parece buena idea y si estamos de acuerdo, que los cuatro clubes ingresen a la cancha con 11 chicos de sus divisiones menores, en un gesto del club y del fútbol hacia ellos, como el ejemplo de los más grandes hacia los más chicos”, expresó.

Y luego de hacer un “croquis” imaginario ubicando a las hinchadas de Primera A para el domingo, despidió a los delegados hasta la próxima semana donde se confeccionará el fixture completo de ambos campeonatos, ya que la primera fecha quedó definida. Posteriormente, pensó un poco y confirmó que finalmente todo va a comenzar el fin de semana del 28 de agosto, para jugar el 14 el partido por el Tercer y Cuarto puesto entre Libertad y La Bianca, partido que es clasificatorio para la Copa Entre Ríos de la presente temporada.

LAS ZONAS DE LA PRIMERA A

TORNEO CLAUSURA 2022

Zona A: Libertad, San Lorenzo Villa Adela, Campeón Divisional B, Colegiales, Victoria y Comunicaciones.

1ª Fecha: Libertad vs. Comunicaciones, San Lorenzo vs. Victoria y Campeón Divisional B vs. Colegiales.

Zona B: Ferrocarril, Nebel, Unión, Wanderer´s, La Bianca y Santa María.

1ª Fecha: Ferrocarril vs. Santa María, Nebel vs. La Bianca y Unión vs. Wanderer´s.

LAS ZONAS DE LA PRIMERA B

TORNEO CLAUSURA 2022

Zona A: Constitución, Mons. Rösch, Salto Grande, Estudiantes, Zorraquín y Alberdi.

1ª Fecha: Constitución vs Alberdi, Rösch vs. Zorraquín y Salto Grande vs. Estudiantes.

Zona B: San Martín, Subcampeón de la B, Sarmiento, 9 de Julio, Ancel y Los Charrúas.

1ª Fecha: San Martín vs. Los Charrúas, Subcampeón de la B vs. Ancel, Sarmiento vs. 9 de Julio.