Bahillo: “Es entendible que el productor retenga algo de cereal”

A horas de haber asumido como Secretario de Agricultura y mientras prepara para mañana su primera reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace, Juan José Bahillo se diferenció de la postura que había presentado días atrás el presidente Alberto Fernández al tratar de “especuladores” a los productores que retenían el resultado de la última cosecha de soja.

“Los movimientos que hubo en el mercado en las últimas semanas, por las razones que fuera, generan la lógica especulativa y es lógico que el productor sobre todo retenga algo del cereal en un mercado que está inestable y con expectativas de cambios, no digo en el tipo de cambio, pero con algunas medidas que puedan mejorar el valor del dólar por el cual ellos liquidan y en un contexto inflacionario es entendible que ellos retengan”, dijo el funcionario.

Al respecto, Bahillo sostuvo que “hay que generar condiciones de previsibilidad y estabilidad macroeconómica, y despejar del horizonte todas estas cuestiones que enturbian la toma de decisiones y nosotros como autoridad debemos generar la tranquilidad para que haya sobresaltos en estos indicadores y que el productor tome la decisión sabiendo que no se va a arrepentir la semana que viene por algún tipo de variación”.

En ese sentido, el Secretario de Agricultura en relación a la circular que el Banco Central emitió la semana pasada con un nuevo instrumento financiero para acelerar hasta el 31 de agosto la venta de soja por parte de los productores, confirmó que se están analizando alternativas para “mejorar el sistema, sobre todo el proceso de liquidación y acceso del productor al sistema y hacerlo simplificado, más directo y evitar algunos pasos que hacían que no fuera atractivo para los productores desde el punto de vista operatorio”.

Consultado sobre las posturas políticas de los productores, que en muchos casos se identifican con la oposición, dijo que “está bueno que tomen sus posturas políticas, lo que les pido es que lo digan, asi sabemos de dónde hablamos”.

En otro tramo de la entrevista, Juan José Barillo habló del anuncio que realizó ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, en torno al adelanto de exportaciones de diferentes sectores, entre ellos el agro, que le permitiría al Gobierno acceder en los próximos días a unos 5.000 millones de dólares. “Nosotros aportamos la información que teníamos disponible, ya que la negociación la llevó adelante Economía y el Banco Central. Son acuerdos para ingresar esos dólares que después van a atender futuras exportaciones en un plazo de 60 a 90 días. Esto dará solvencia a las reservas y va generando las condiciones de previsibilidad y macroeconómicas necesarias para que se siga invirtiendo y se mantenga el muy buen nivel de actividad económica que venimos teniendo”.

Tal como lo anunció ayer Sergio Massa habrá en las próximas horas una convocatoria de diálogo a la dirigencia del campo que integra la Mesa de Enlace. En principio el encuentro será mañana. Resta definir el horario y el lugar, y se habla como posible sede un distrito del interior de la provincia de Buenos Aires.

De cara a ese encuentro, el Secretario de Agricultura prefirió no adelantar el temario, aunque reconoció conocer cuáles son los principales reclamos y problemas que enfrentan actualmente los productores agropecuarios. “Yo no quiero adelantar la agenda porque a la brevedad vamos a tener una reunión, pero todos conocemos los temas que prioriza la Mesa de Enlace. Lo que ellos más plantean, y esto corre por mi cuenta, es una mayor competitividad del dólar. Eso puede ir por dos vías: una por un retoque del tipo de cambio, que no está previsto, o a través de una modificación en las retenciones. Hay que generar condiciones de previsibilidad y estabilidad macroeconómica”, agregó el flamante funcionario.

Por último, envió un mensaje a los dirigentes, en medio de las acusaciones desde algún lugar del Frente de Todos que plantean que representan a Juntos por el Cambio. Al respecto, el Secretario dijo: “Como un hombre que soy de la Democracia está bueno que los dirigentes tomen sus posturas políticas por las cuales se sientan más identificados. Lo que yo les pido es que lo digan, entonces vamos a saber desde donde hablamos y no hay ningún problema para seguir conversando para definir prioridades a través de la conformación de una agenda de trabajo, para tener más producción y crecimiento de los sectores. Pero la situación se complejiza si mezclamos las cuestiones partidarias y por general se inmoviliza”