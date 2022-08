Se realizó la primer Audiencia Pública por la instalación del Mayorista Diarco en el centro de Concordia

La Asamblea se llevó a cabo con un numeroso marco de público, con presencia de funcionarios provinciales, municipales, representantes de instituciones y de la empresa solicitante así como vecinos que se acercaron a participar del evento.

Luego de la presentación por parte del Director de Comercio Interior, Jesús Pérez Mendoza, el Cr. Esteban Cabrera por la Facultad de Ciencias Económicas (UNER) presentó los resultados del Estudio de Impacto Ambiental solicitado por la empresa, haciendo hincapié en la metodología de trabajo y en las conclusiones del mismo.

A modo sintético, las conclusiones del Estudio fueron:

– Se estima que se producen impactos positivos en las siguientes variables:

* Variedad de productos: el impacto que produce la instalación de la G.S.C. en esta variable es positivo debido a que por su instalación se ofrece al consumidor mayor variedad de productos y se incrementa la competencia en el sector.

* Empleo y cualificación profesional en el corto plazo: en relación al empleo el impacto en un primer momento es positivo debido a que la G.S.C. genera fuentes de trabajo genuinas y poseen políticas de capacitación al personal.

Se considera que se producen impactos negativos en las siguientes variables:

* Diferencias de escala: (…) suponen un impacto negativo en el sector del comercio local. Ante la imposibilidad de competir con igual escala, supone en el mediano y largo plazo o reconvertirse o perder cuotas de mercado crecientes, con riesgo de desaparecer de la plaza. En la localidad en su conjunto este factor supone por un lado un comercio más eficiente que está en condiciones de alcanzar mejores precios para el consumidor, pero también supone riesgos de concentración comercial por el otro que revierta las ventajas en precio. La revisión histórica del avance de las G.S.C., muestra en sectores de consumo masivo una marcada concentración del sector que debe considerarse seriamente.

* Comercio local: El análisis del comportamiento de compra de los encuestados arrojó una actitud positiva de los mismos a comprar en la G.S.C. Este traslado de la demanda se asocia a caídas del nivel de ventas del resto de los comercios. Esta caída en el nivel de ventas configura un impacto negativo en el comercio local.

Esta configuración no debe analizarse sólo en relación a los competidores directos, sino que también debe mencionarse, como se hiciera en el marco teórico, que se produce una afectación a las cadenas de compra de bienes y servicios locales como lógica consecuencia de la caída de las ventas, tal como se mencionara precedentemente.

* Remisión de utilidades: El efectivo disponible en una plaza es motorizador de actividades de consumo y productivas, en tanto que la salida de éste hacia fuera de la región limita las capacidades reproductivas y de demanda del conjunto de los consumidores. Éste efecto se ve compensado en el corto plazo por las inversiones iniciales en acondicionamiento de local y similares de las G.S.C., no obstante se cuestiona el efecto en el mediano y largo plazo.

* Empleo y cualificación profesional en el largo plazo: en relación al empleo el impacto en un primer momento es positivo debido a que la G.S.C. genera fuentes de trabajo genuinas y poseen políticas de capacitación al personal. (…) existe una preocupación del comportamiento que puede tener esta variable en el mediano y largo plazo como consecuencia de las políticas de eficiencia y reducción de costos perseguidos por estas grandes superficies.

* Afectación de cadenas de compra y valor locales: la mayor eficiencia que supone la compra centralizada en escala, se considera como un impacto negativo en la economía regional por debilitar la posición de los proveedores y distribuidores locales y regionales por achicamiento del mercado de estos y por inequidad en las posibilidades de negociación.

Se considera que se producen impactos neutros en las siguientes variables:

* Hábitos de Compra: El formato de supermercados de cercanía se ha expandido con la instalación de formatos express de cadenas nacionales y otro tipo de competidores. Esta situación se traduce en que nuevas instalaciones, pueden presentar nuevas opciones de oferta disponible, pero no nuevos formatos que tengan un impacto en hábitos que ya están establecidos.

* Precio: el impacto en esta variable es neutro, de acuerdo surge del estudio realizado.

Luego de la exposición del Cr. Cabrera, se recibieron consultas desde el público donde se desatacó el hecho de que el profesional confirmó que, por cada puesto de trabajo generado por un emprendimiento de éste tipo, se estima la pérdida de 2,4 empleos o autoempleos (propietarios) en el comercio local, por tanto si se generaran once (11) puestos nuevos, se perderían por otro lado veintiséis (26) en el comercio local, sin contar con la pérdida de empleo en la cadena de suministros, la cual no es tenida en cuenta por el nuevo emprendimiento.

Se hicieron varios cuestionamientos al trabajo que continuarían a lo largo de la alocución de quienes estaban inscriptos para hacerlo.

En primero lugar toma la palabra fue José Persigo por el CCISC, quien proyectó un mensaje del Diputado por la provincia de Buenos Aires Dr. German López y del ex Diputado provincial entrerriano Sr. Osvaldo Fernández, uno de los autores de la Ley 9393. Hizo referencia que la entidad aportó datos al Estudio que no fueron considerados. Realizó un análisis del Índice 8 (punto de equilibrio), de la concentración de la facturación, del promedio de vida de una pyme en Concordia y de la situación laboral. También hizo un detallado informe sobre el comportamiento del tránsito en las arterias afectadas (Vélez Sarsfield – Sarmiento – Urdinarrain), algo que fue tratado muy superficialmente en el Estudio.

Luego toma la palabra Griselda Jachu, Subsecretaria de Empleo de la Municipalidad, quien relata sobre los programas que realiza el organismo y la utilización por parte del comercio local de estos programas que ayudan a generar nuevos empleos entre jóvenes de la ciudad.

En tercer término, Sebastián Gotte, por la Cámara de Transporte Automotor, relata sobre la amenaza del desembarco de las empresas de Buenos Aires afectando a las empresas transportistas locales.

En cuarto lugar, el presidente del CCISC, Ing. Adrián Lampazzi, celebró la que se realice la Audiencia. Relató diferentes casos de emprendimientos comerciales que eludieron la Ley al instalarse en Concordia. Mencionó el caso de Diarco remarcando que cuando habilitaron la sucursal de calle Gregoria Pérez eludieron la Ley 9393 argumentando que el comercio sería únicamente mayorista y una vez habilitado y de manera inmediata comenzaron a vender al por menor e, incluso, tienen un cartel en la entrada que así lo indica y que en esta oportunidad argumentan que este nuevo emprendimiento sería minorista simplemente porque “no está permitido en esa zona de la ciudad instalar un emprendimiento mayorista» aunque el mismo contradictoriamente se denomine “Autoservicio MAYORISTA Diarco”…. Resaltó en su mensaje que las cadenas no compran productos locales, dejando a los emprendimientos elaboradores, mayoristas y distribuidores sin clientes y que es imprescindible que todos estos tipos de comercios de grandes superficies y cadenas comerciales pasen por el proceso de aprobación y que haya suficiente compromiso para la aplicación de la Ley por parte de los funcionarios intervinientes.

A continuación, la Dra. Laura Kobrinsky en representación del Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia (CASCO), solicitó la suspensión de la Audiencia, manifestando las irregularidades de la primera sucursal al no cumplimentar la Ley 9393, suspensión que no fue aceptada por el letrado de la Dirección.

A su término, el Ing. Carlos Monna tomó la palabra. Primeramente declaró que le llamo la atención que el Estudio no hace mencion a la calle Sarmiento (calle donde se pide autorizar el emprendimiento) y que notó graves falencias en la confección del mismo. Mencionó que no participo del Estudio de Impacto el Consejo Asesor Permanente del Municipio en cuanto al Código de Ordenamiento Urbano aprobado en 2018 ni que tampoco se haya analizado el mismo. Hizo un minucioso análisis del tránsito de la ciudad, mencionando con detalles el funcionamiento del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, cercano a donde se pretende instalar el emprendimiento, lo que implica un gran congestionamiento que repercute en toda la ciudad por las características del tránsito en la misma. También analizó las características y el funcionamiento de la sucursal instalada en calle Gregoria Pérez, notando diversas irregularidades y falencias en sus instalaciones. Expresó que su opinión no es favorable a dar la aprobación del establecimiento así como se comprometió a enviar documentación respaldatoria a la Dirección.

Luego toma la palabra el gerente de la empresa Diarco quien se la cedió al representante legal de la misma, Dr. Roberto Beherán quien hizo referencia a la causa Siley C/ Municipalidad de Gueleguay STJ contencioso administrativo. Mencionó en su corta alocución que hay que cumplir con la normativa para dar o no la resolución aprobatoria respondiendo a algunas de las afirmaciones hechas por los anteriores participantes.

Finalmente, el presidente del Consejo Provincial de Comercio Interior (COPROCIN) Walter Kleiman, tomó la palabra para agradecer la participación y resaltar que las pymes dan más trabajo que los grandes establecimientos, manifiestando que el espíritu de la ley es la protección de los pequeños comercios locales

Como cierre, fue leída una nota del Secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de Concordia ante la queja por parte del público presente argumentando que las alocuciones debían realizarse en forma presencial y no por nota escrita sin representante. También se registraron quejas ante las autoridades de la Dirección de Comercio Interior por considerar algunos de los presentes que la publicidad sobre la concreción de la Asamblea fue deficiente.

Si bien el resultado de la Audiencia Pública no es vinculante, a criterio del CCISC el mismo fue ampliamente desfavorable a la instalación de esta sucursal, sumado a que del Estudio de Impacto -a pesar de los cuestionamientos recibidos- se desprende la misma conclusión (2 impactos positivos, 2 neutros y 5 negativos). Resta ahora que la Dirección de Comercio Interior resuelva teniendo en cuenta lo expresado tanto por el Estudio de Impacto Ambiental como por lo sucedido en la Asamblea Pública.