Bahillo: “Tenemos que encontrar la síntesis para producir más impactando menos”

Lo dijo el flamante Secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, en su disertación en el ciclo “Democracia y Desarrollo”, que organizó el Grupo Clarín.



“Tenemos que salir de esa discusión en la que a veces nos embretamos solos: entre un ambientalismo a ultranza y un productivismo a ultranza”, sostuvo

El evento se llevó a cabo este martes y Bahillo disertó junto al gobernador Gustavo Bordet y otros dirigentes políticos en la mesa denominada “Políticas para impulsar el sector”.

Tras destacar la importancia de este tipo de actividades para “intercambiar opiniones y enriquecer el debate”, Bahillo hizo fuerte hincapié en la necesidad de encontrar “consensos” con todos los sectores involucrados.

“Por la producción, por el volumen, por el ingreso de divisas, por la generación de empleo, por el dinamismo que le da a nuestros pueblos, porque tenemos la mayor cuenca fotosintética del mundo, porque tenemos productores eficientes y de vanguardia, por todo eso, tenemos todas las condiciones para que el sector se siga desarrollando y continúe creciendo. Y es nuestra obligación generar políticas públicas para que esto sea así”, sostuvo Bahillo en la disertación que tuvo lugar en el Malba.

“La construcción de esta agenda es con todos los sectores productivos y con las casi 20 economías regionales y, en ese marco, la Mesa de Enlace tiene prioridad y un protagonismo importante”, aseveró el funcionario, quien insistió en la importancia de trabajar articuladamente bajo «esta nueva configuración del Ministerio de Economía”.

En otro párrafo de su alocución, Bahillo habló de la necesidad de “tener en cuenta los cuidados que se deben tener en materia de sostenibilidad ambiental: tenemos que producir más y ser más eficientes, pero también tenemos que salir de esa discusión en la que a veces nos embretamos solos: entre un ambientalismo a ultranza y un productivismo a ultranza”.

“Debemos encontrar la síntesis para producir más impactando menos. Las dos posiciones extremas nos inmovilizan y nuestro país necesita mayor volumen de producción, de valor agregado y mayor inserción en el mundo”, enfatizó Juan José Bahillo.

“Tenemos que salir de otras dicotomías estériles que también nos inmovilizan: mercado externo vs mercado interno, agro vs industria, Región Centro vs economías regionales, etc”, añadió.

De la mesa en la que estuvo Bahillo también participaron el gobernador Gustavo Bordet; Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones; Manuel Otero, director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; y Ricardo Buryaille, diputado nacional, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y ex ministro del sector.