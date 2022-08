Trabajo dictó la conciliación obligatoria tras el reclamo gremial en el municipio

Así lo confirmó el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Concordia, Alberto Armanazqui y aseguró que en la audiencia de conciliación fijada por el Ministerio de Trabajo “se comenzará a trabajar y a ver lo distintos temas que los trabajadores están planteando, pero mientras dure la conciliación obligatoria no podrán seguir llevando adelante medidas de fuerza”.

“Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo y a veces hasta de manera excesiva. Por eso lamentamos que a veces estas medidas no son oportunas y rozan hasta lo extorsivo, por lo que no coincido”, enfatizó.

Al tiempo que agregó que “las medidas de fuerza son aceptables cuando son justificadas pero no cuando son caprichosas. El Municipio de Concordia ha logrado la mejor paritaria provincial y no se si no nacional, donde va a llegar a un acumulativo hoy de más del 60 por ciento a nivel salarial. Mientras que los convenios los venimos revisando continuamente en las distintas áreas y aquellos que estén desactualizados y realmente justifique la actualización, lo estamos desarrollando”.

Armanazqui precisó además que “no es que yo esté en contra de las medidas de fuerza, fui gremialista, mi padre lo fue; pero siempre en el grado de racionalidad que merece porque a veces se mal interpretan cuales son los roles de los gremios”.

Para concluir, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Concordia indicó que “dentro de las posibilidades del Estado se va a ir actualizando, pero no hay que tirar de la soga para que no se corte. Hay que ser responsable tanto en la recaudación, como en la administración, pero también hay que ser responsables en los reclamos”.