El municipio aclaró que “en ninguna parte del convenio se prohíbe filmar» los galpones y las carrozas

Desde la Municipalidad de Concordia, la coordinadora del área de Juventudes, Sabrina Mazariche Parody, se refirió al conflicto suscitado con un camarógrafo a quien no permitieron filmar el armado de las carrozas y, teniendo en cuenta que Estudiantes Concordienses Unidos (ECU) señaló a través de un comunicado que, de acuerdo al convenio firmado con el municipio, no estaría permitido filmar dentro de los galpones y desmintió que exista una cláusula de esa índole.

De esta manera, precisó que “desconocemos el motivo de por qué no dejaron filmar al camarógrafo, pero no existe ninguna cláusula en el convenio de uso” y “el comunicado que dieron a conocer no es cierto”.



«En ninguna parte del convenio para el uso de los galpones que firmamos la Municipalidad, los padres y ECU, se prohíbe ni establece condición alguna para sacar fotos o filmar. Es una fiesta popular y es importante que los periodistas puedan trabajar y difundirla, porque eso ayudará a que siga creciendo», expresó.

En este sentido, Parody consideró que «debe tratarse de un error de interpretación, de quien los asesoró o les indicó mal a los estudiantes. El convenio habla del uso y la conservación del lugar y de aspectos vinculados a la seguridad de los estudiantes. En ningún punto se prohíbe el registro de imágenes, ya sea videos o fotos».

Por último, la coordinadora del área de Juventudes, indicó que «ante cualquier duda que tengan los estudiantes o ECU pueden consultarnos, como también los padres. Es importante sostener el diálogo para evitar confusiones o equivocaciones como éstas. Sería bueno que ECU pueda rectificarse al respecto».