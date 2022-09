«Se tiraron muchos nombres pero aún no está definido quién me acompañará en la fórmula 2023» dijo Francolini

El intendente de Concordia Alfredo Francolini explicó que – tras confirmar que será precandidato a jefe comunal en 2023 – aún no tiene definido quién lo acompañará en la fórmula. «Hoy mi prioridad es la gestión», insistió.



El jefe comunal explicó que «luego del viernes, cuando confirmé que vamos a presentar nuestro proyecto para 2023, se han dado muchos rumores y se tiraron muchos nombres sobre quién me acompañará en la fórmula».

«Para nosotros es importante la construcción de consensos, siempre pensando en la ciudad», detalló. Subrayando que «más adelante será el momento de definir eso, abriendo el diálogo con todos los sectores».

Consultado acerca de si no lo tiene decidido o aún no lo quiere decir, Francolini reconoció que «aún no está decidido».



Sobre la posibilidad de si Enrique Cresto será precandidato a gobernador, el intendente de Concordia afirmó que «es el dirigente del peronismo mejor preparado para estar en la provincia».

«Es una decisión que tomará él pero aún no se han anunciado candidatos a nivel provincial», agregó. Insistiendo en que «yo creo que será candidato por toda la experiencia que tiene, por lo que está demostrando y por todo el trabajo que viene haciendo».