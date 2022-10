El actual viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Alfredo Francolini, ratificó que será precandidato a la intendencia de Concordia en 2023 y señaló que se encuentra trabajando en un espacio donde confluyan varios sectores y todos sean escuchados.

El viceintendente Alfredo Francolini afirmó que “en el 2023 vamos a presentarnos a elecciones” e hizo hincapié en que “hoy todavía no es momento de hablar de campaña, ya va llegar el momento, mientras tanto continuamos con la gestión y por otro lado teniendo reuniones y conversaciones con diferentes sectores, con el objetivo de construir un espacio amplio, representativo, donde todos tengan expresión”.

“Vamos a seguir trabajando y reuniéndonos, al margen de la gestión que vamos a seguir cumpliendo hasta el final del mandato», señaló. “Hace algo más de un mes, decidimos con el equipo de trabajo anunciar que en el 2023 vamos a presentarnos en las elecciones. El anuncio lo hicimos para dejar atrás especulaciones e incertidumbres. Ya va a llegar el momento de hablar de campaña, porque hoy la prioridad es la gestión», insistió. «Pero consideramos importante transparentar las intenciones, ser franco, decirlo, porque hay muchos nombres dando vuelta pero no todos se animan a decirlo”, subrayó.

También fue consultado sobre si ha hablado con dirigentes provinciales. A lo que refirió que “todavía no está definido el cronograma electoral. Seguramente en el mes de diciembre, el Gobernador Gustavo Bordet tomará la decisión más conveniente para la provincia y hará el anuncio del cronograma. A partir de ahí con un panorama más preciso iremos avanzando en definiciones que tomaremos entre todos»

«Mientras tanto continuamos dialogando con todos los sectores, he hablado con distintos dirigentes provinciales, no sólo del PJ, para conocer qué perspectiva tienen. Últimamente he hablado con Adán Bahl, con Eduardo Lauritto, entre otros. Ellos son dos dirigentes con una importante experiencia de gestión y trayectoria política. Conocer el análisis que hacen del actual contexto es importante porque ayuda a tomar la mejor decisión posible. Y así continuaremos trabajando, escuchando y consultando a todos los sectores”, concluyó Francolini.