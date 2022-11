ABUSO: El padre de la menor dijo que la Justicia impuso medidas restrictivas para el pariente del cura de La Bianca

Luego de una denuncia por abuso en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de La Bianca, trasladaron al sacerdote Alberto Olivera. El padre de la menor lo tildó de «encubridor» y dijo que fue citado por el mismo Obispado de Concordia.



De acuerdo a la versión de los denunciantes, el cuñado del cura intentó abusar a una adolescente, en la vereda misma del templo religioso.



Daniel Núñez – padre de la menor – comentó en declaraciones radiales que todo «pasó el martes 8 de noviembre cuando mi hija de 14 años iba hacia la iglesia, este hombre le dijo obscenidades y la intentó llevar para dentro».



«Esta persona es la pareja de la hermana del cura Olivera y en esa casa viven juntos», agregó. Subrayando que «hicimos la denuncia en Comisaría 6°”.



El hombre confirmó que ya cuenta con un abogado y que piensa continuar con la denuncia «hasta las últimas consecuencias porque mi hija llegó llorando ese día y yo no quiero que algo le pase a alguien más».



«Ella está contenida por su familia, pobrecita y desde Fiscalía me dijeron que en breve le van a hacer una Cámara Gesell», apuntó.

Además, comentó que el pasado martes «me llegó una notificación – también de Fiscalía – que le impusieron una restricción de acercamiento a Pablo Sebastián Álvarez, el abusador de mi hija».

«Es una restricción de que no puede acercarse a 500 metros de mi familia, de la Parroquia y de la escuela», agregó.



Por último, Núñez confirmó que el pasado lunes recibió «un llamado del Obispado de Concordia para que haga la denuncia». A pesar de que «ya el miércoles 10 yo había ido, tuve que dejar mis datos porque me dijeron que me iban a llamar».

«Recién el pasado lunes me llamaron, después que hicimos el escrache del domingo», remató.



