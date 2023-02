El candidato con más potencia electoral fue el último en oficializar su candidatura

El intendente de Concordia y extitular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto, habló sobre la junta política de cara a las elecciones de este año.

Enrique Cresto y Gustavo Bordet. Foto: Municipalidad de Concordia

“Tuve una reunión con el gobernador hace unos días, donde si bien hablamos de una gran agenda de trabajo en Concordia y de una agenda de seguridad porque es una ciudad que supera los 200.000 habitantes, también hablamos del proceso que se viene porque nosotros estamos caminando y dialogando con todos los actores sociales empezando por los trabajadores, los sindicatos, con los gremios y trabajando en un proyecto provincial. Lo hablamos con el gobernador y por supuesto que hay que generar consensos, la estrategia la lleva adelante el gobernador y si hay necesidad interna estamos dispuestos a ir a internas en la provincia de Entre Ríos, pero hoy estamos todavía focalizados en la gestión de Concordia, pensando en lo que significa un proyecto provincial pero la mayoría de los candidatos o precandidatos del Frente de Todos estamos con responsabilidades de gestión y legitimando nuestros mandatos”, señaló Cresto sobre el armado político del Frente para todos.«Yo recorrí la provincia como deportista, como diputado, como senador y desde el ENOHSA como funcionario nacional y como precandidato a diputado, y tenemos muy en claro todo lo bien que se ha hecho pero también todo lo que falta. Es muy importante tener ese conocimiento pero también lo que ha hecho cada uno; la política tiene que basarse no solamente en lo que uno dice sino que lo importante es lo que ha hecho cada uno en el momento en que tuvo una responsabilidad. Tuvimos cuatro años difíciles en Concordia, y con un modelo importante de gestión hemos transformado la ciudad de Concordia y en este segundo mandato también hemos trabajado fuertemente y como funcionario del ENOHSA conseguimos más de 500 obras para todos los pueblos de la provincia y por eso nuestro slogan es ‘Con la fuerza de los hechos’”, declaró.Consultado respecto de su interés personal en ser candidato a gobernador, dijo: “Yo me preparé toda la vida para eso. Es el momento. Mañana corro un triatlón, yo soy del mundo del deporte, y cuando uno corre una carrera y se prepara, corre la carrera aunque te digan que ese domingo va a estar nublado, va a caer granizo, va a haber tormenta o va a estar soleado, no especulas con eso. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar fuertemente en un proyecto provincial y generar los consensos necesarios. Es el tiempo de esa construcción”.