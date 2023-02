La ministra Romero llegó a Concordia para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad.

En el marco de los hechos de violencia que sacudieron a la ciudad durante enero, Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, se hizo presente en Concordia este martes para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad.

Rosario Romero en Conferencia. Foto: Municipal de Concordia.

“Estamos conscientes de los temas de seguridad en toda la provincia. Tenemos estadísticas, tenemos una mirada del problema del delito no solamente desde la Justicia penal o de la Policía, o sea el final, sino en torno a tareas de prevención, a tareas de desarrollo socia, tareas previas” y cerró: “La provincia avanzó mucho a partir de la Ley de narcomenudeo. Los procedimientos han sido miles, hicimos muchos, hay muchas causas penales en las que hay gente detenida cumpliendo condenas”, la ministra Romero, en conferencia de prensa, antes de asistir a la reunión.“Concordia es especial. Es la segunda ciudad en población de la provincia. Ha mejorado sus índices de ocupación, pero siempre hay una base problemática que nos impone estar en análisis de cada problema. Siempre estamos buscando mejores medidas y profundizar esas medidas”, acerca de la situación de violencia en la ciudad

En redes sociales, perfiles presuntamente ligados con policías de la ciudad habían difundido que la fuerza contaba tan solo con $750 pesos de combustible al día y $150 para los oficiales que manejan los patrulleros. Sobre ese rumor, respondió: “No tengo exactamente ese número. La Policía está bien provista de combustible y alimentos. No tengo quejas, no me llegó una sola al despacho del ministerio. Entre todos sostenemos una Policía equipada. Hemos tenido algunas dificultades para comprar vehículos, pero por especulación de las concesionarias. La Policía está bien, en la ciudad está en obra el 911, lo vamos a equipar y las cámaras están funcionando y será mejor para tener conciencia exacta la ubicación de los vehículos”.

Bandas enfrentadas, armas y allanamientos

En la mayoría de los conflictos que ocurren en los barrios de la ciudad, los grupos que se enfrentan utilizan armas. En los hechos que ocurrieron en enero hubo armas involucradas que hasta ocasionaron muertes. Luego hubo allanamientos y secuestraron armas y balas en un local que funcionaba como ferreteDurante el mes de enero, la mayoría de conflictos que hubo en distintos barrios de la ciudad, se utilizaron armas de fuego. En algunos casos terminaron con personas muertas. Posteriormente se dieron allanamientos, dónde se secuestraron armas de fuego y municiones en un local que funcionaba como ferretería. Sería ese local el encargado de proveer a las bandas conflictivas.

A raíz de esta conflictiva, la ministra Romero explicó: “Esa es una de las preocupaciones que nos llevaron a entrevistarnos con el procurador general y he conversado con el Ministro de Justicia de la Nación. Siempre hacemos campañas de desarme y este año lo haremos no más allá de abril. Lo vamos a trabajar con fiscalía y con los jueces de Garantías. Hay que trabajar permanentemente el desarme y crear conciencia”

“Todas las veces que se hizo campaña hubo entregas voluntarias. Tenemos que convencer a las familias de que el arma que quedó de un tío o un abuelo hay que entregarla. Todas las armas tienen que dejar de circular”, añadió al ser consultada sobre la efectividad de esa medida.Para Romero, el trabajo en conjunto, el aumento de personal en el cuerpo policial y recursos, serán parte de la solución que planean para el problema de violencia en la ciudad de Concordia desde Provincia.

“Con el jefe de Policía, con el intendente, con el gobernador y los legisladores venimos conversando permanentemente. Se va a aumentar la presencia policial, incluso con colaboración de grupos especiales que ya están operando en Concordia y vienen los fines de semana. Se va a aumentar la cantidad de cámaras de video vigilancia para el nuevo 911 y seguimos en la aspiración de mejorar las medidas urbanas. A eso lo van a ver en estos meses”, añadió.