Una personalidad declarada ilustre y nacida en Concordia se suma a la carrera por la gobernación

Otro concordiense se anota para la carrera a la gobernación, sí bien no oficializó su candidatura, dejó entrever que quiere discutir políticas de fondo y de competencia provincial desde una mirada progresista y del campo nacional y popular.

El nacido en Concordia (1967) es Psicólogo, con fuerte vínculo a la iglesia católica. Magister en ciencias políticas, Lic. en profesor de psicología, pensador y escritor, Director de la colección de historia de la provincia de Entre Ríos a cargo de la secretaria de cultura y comunicación. Coordinador de cooperativas culturales de la secretaria de cultura y comunicación de la provincia de Entre Ríos.

Francisco Senegaglia. Foto: Diario Junio.

Más allá de su extenso currículum, políticamente es un referente indiscutido de los sectores más progresistas del peronismo, con claros vínculos con sectores del kirchnerismo nacional y del urbanismo en la provincia de Entre Ríos. Se especula que su candidatura se encuentra el ligada al armado provincial que viene llevando a cabo el ex gobernador, Sergio Urribarri, en toda la provincia, espacio que legalmente no puede contar con la candidatura del ex gobernador por la protección constitucional que estableció el fallecido ex gobernador Jorge busti en la última reforma constitucional. Cláusula pro script IVA de dudosa constitucionalidad que también le impide al actual gobernador de la provincia presentarse a un tercer mandato a pesar de ser el referente político con más chances electorales en la provincia de Entre Ríos. Con este sorprendente anuncio serían más de 7 los pre-candidatos a gobernador por el frente de todos, actual coalición gobernante, encontrándose así en carrera Enrique cresto (quién encabeza los sonidos internos y a quién el peronismo le adeuda la factura de haber aceptado el mandato presidencial de encabezar las elecciones legislativas de medio terminó), adan bahl (un sector fuertemente enfrentado con la cámpora), Eduardo laurito (quién solo cuenta con un período para poder ser gobernador), Juan José bahillo , Laura stratta (ambos con posibilidades de solo ocupar un período de gobierno por la cláusula constitucional), Marcelo casaretto (actual senador nacional) y ahora se suma Francisco Senegaglia.