TE ASFIXIA DE A POQUITO, PERO TE ASFIXIA

Por el período de dos meses (es decir en las facturas que llegarán en marzo, por el consumo de enero; y abril, por el de febrero), se implementará un descuento en las facturas de energía, a partir del redireccionamiento de las erogaciones, “contribuyendo de esa forma a la economía familiar en estas difíciles circunstancias”.

La aplicación de este beneficio se establecerá de acuerdo a los consumos de energía:

•Hasta los 250 kwh/m: 50%.

•Hasta los 800 kwh/m: 25%

«Lo hemos resuelto por el estado de necesidad que tiene mucha gente en Concordia en esta situación provocada por la quita de subsidio y segmentación”, explicó Marcelo Spinelli, presidente del Consejo de Administración.

El mayor descuento se aplica en consumos de hasta los 250 kilovatios por hora, destacándose que el promedio durante 2022 fue de entre 225 y 227 kilovatios por hora, consumido en Concordia, tal como lo mencionó el contador Martín Santana, vicepresidente.

Amplió diciendo que “podemos asumir estos riesgos porque hay muchos concordienses que la están pasando mal. Eso no es nuestra responsabilidad pero este es nuestro aporte”, afirmó y destacó que tales descuentos “con cargos de oportuno reintegro” se realizan “porque nos lo permite el panorama económico – financiero de la empresa”.

“Es un diferimiento de un 50% por dos meses”, aclaró el abogado que preside la Cooperativa Eléctrica. Inmediatamente después, consultado por El Entre Ríos, anticipó que “el reintegro será en períodos de menor consumos y con facilidades”

De momento, en consecuencia, no precisaron cuándo será exactamente el momento en que se abonará ese dinero que en marzo y abril se les descuente a los socios. Tampoco las formas o qué suponen esas “facilidades”, mencionadas por Spinelli.

“Las medidas pretenden mitigar estos aumentos en estos dos meses (marzo cuando se cobra lo consumido en enero y abril cuando se factura lo de febrero). Además, estamos próximos a empezar el ciclo lectivo lo que supone agregarle a las familias lo escolar”, había explicado al respecto en el inicio de la conferencia de prensa.

Pronunció, además, una frase que fue al corazón mismo de la distribuidora de energía que tiene Concordia: “en vez de quedarnos en silencio, salimos para adelante haciendo más cooperativismo”, aseguró.

Otra medida comunicada por el contador Martín Santana, vicepresidente del Consejo de Administración, fue que suspenderán los cortes de suministros por estos dos meses. Aclararon, no obstante, que no suspenderán totalmente los cortes de energía eléctrica por falta de pago, sino que analizarán cada caso en particular y continuarán con el programa “Anti hurto”.

«También destacaron que van a implementar un plan de asistencia a los socios deudores porque sabemos que hay mucha gente que tiene inconvenientes. Seguramente por el mismo plazo que cubre esta medida que acabamos de anunciar”, dijo Santana.

Mientras tanto, la Cooperativa Eléctrica tendrá menos ingresos. No obstante, afirmaron que las distintas áreas se ajustarán durante ese período y remarcaron que la decisión se tomó en conjunto con todo el Consejo de Administración.

“Vamos a hacer una ingeniería para utilizar los recursos, pagar o asumir nuevas fechas de última porque, como ya dijimos, la Cooperativa Eléctrica está al día. Tenemos margen en función de nuestra conducta cumplidora”, destacó Spinelli.

Fuente: El Entre Ríos.