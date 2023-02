Ratificaron que este jueves habrá paro nacional bancario

La actividad bancaria de esta semana tendrá solo dos días, debido a los feriados por carnaval del lunes 20 y martes 21 de febrero.



La huelga se hará luego de una negociación salarial fallida entre el gremio y empresarios. La Asociación Bancaria ratificó para este jueves un paro nacional, luego de una negociación fallida por el salario con los empresarios del sector, en el marco de la negociación paritaria de 2023 y un remanente del año pasado.



De esta manera, la actividad bancaria de esta semana tendrá solo dos días, debido a los feriados por carnaval del lunes 20 y martes 21 de febrero Así lo indicó el titular del sindicato, Sergio Palazzo: «Hemos instalado como temas de paritarias, antes de discutir el porcentaje, que haya algún tipo de compensación por parte de las empresas del impuesto a las ganancias que están pagando los trabajadores Por otro lado, el también diputado del Frente de Todos reiteró su reclamo en torno a los trabajadores bancarios que deben pagar el Impuesto a las Ganancias. Así, exigió un bono a las empresas, de modo que compensen el impacto del mismo en sus afiliados.



«Es un importe que, a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada más grande y tiene un impacto porcentual mayor», expresó Palazzo, que recordó que enviaron un proyecto al Congreso.



Asimismo, añadió: «Si bien interpretamos que el salario no es ganancia, el proyecto tiende (a que se alcance) a los altos ingresos y no al grueso de los trabajadores».



La Bancaria obtuvo una mejora salarial del 94,1% en la paritaria 2022, que se colocó apenas por debajo del 94,8 por ciento de la inflación que compartió el INDEC en diciembre del año pasado. Ante esto, buscan compensar esa pérdida en el incremento de 2023.



«Quedamos una centésimas desfasados con la inflación», aseguró Palazzo en la entrevista en la señal de cable C5N. Y añadió: «A partir de enero, teníamos que tener nuestra paritaria resuelta para todo el año, empezamos a charlar y a hacer algunos avances desde diciembre. Pero después de dos meses no ha habido posibilidad de avanzar».



El reclamo de La Bancaria fue detallado mediante un comunicado la semana pasada para ratificar la medida.



En el mismo dejaron entrever que seguían «sin tener respuestas satisfactorias en la reunión paritaria realizada en el día de la fecha» y apuntaron las cámaras empresariales que, «irresponsablemente», hacen «oídos sordos a todos los reclamos y pedidos efectuados».



«Resulta inadmisible que a esta altura los bancos sigan dilatando esta situación, mientras los meses pasan y nuestro sueldo sigue siendo el mismo, se sigue sin resolver el tema del Impuesto a las Ganancias y el poder adquisitivo de nuestro salario es cada vez menor», agregaron. .



Buscan que respondan a «todos los planteos realizados durante las tres audiencias paritarias que se llevaron a cabo hasta el momento en el ámbito del Ministerio de Trabajo».

