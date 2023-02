Del Club Nebel a brillar en la MLS: Mano a mano con Gustavo Bou.

Nacido en concordia en febrero de 1990, Gustavo fue formado en las inferiores del Club Defensores del Nebel. De muy chico, con 14 años y luego de una serie de pruebas, quedó en la reserva de River Plate para luego debutar en el año 2008 en la primera del club de Núñez de la mano del Cholo Simeone.

Pasó por prestamos en Olimpo, donde consiguió el ascenso, Liga de Quito (Ecuador) y Gimnasia y Esgrima de La Plata. En 2014 llegaría a Racing Club a cambio de U$D 1.2M por el 100% de su pase. En 2017 y siendo campeón con Racing, el Tijuana de México se llevaría al concordiense por alrededor de U$D 8M, donde estuvo un año y volvió a Avellaneda en calidad de préstamo.

Para el año 2019, un club de la MLS de los Estados Unidos se interesaría en la Pantera: New England Revolution. El equipo estadounidense pagó mas de U$D 6M por su pase. Allí Gustavo lleva 39 goles y renovó su contrato hasta fines de 2023.

Antes de partir a Estados Unidos para sumarse a los entrenamientos con su actual club de cara a una nueva temporada de Major League Soccer (MLS), el goleador concordiense tuvo un mano a mano con C24N.com

Presidente del Club Nebel: Como llegó a ese cargo y las reformas de su estadio.

«Se dio por votación, hace rato lo veníamos charlando, tenia ganas de estar en la presidencia, que el club tenga unas instalaciones adecuadas y acorde a lo que es Concordia. El amor que tengo por el club hizo que este sueño sea una realidad» comentó Bou y quien también hizo mención a como va a seguir el proyecto una vez que vuelva a Estados Unidos: «va a seguir todo como se empezó, mi idea era dejar un grupo de trabajo que esté a la altura de este proyecto. Tengo una idea, y me acompaña el grupo de coordinadores y los profes, siguen con la línea, con el proyecto y por más que yo no esté ya saben como seguir» «Se invirtió mas de $20.000.000 solo en emparejar el terreno, que tenía un desnivel de un metro y medio», «Yo no vengo a regalarle nada a nadie, quiero darle la posibilidad a los chico y a los mas grandes de entrenar en un predio en las mismas condiciones que yo entreno» «Estoy acá para que los chicos vean que yo llegue a donde estoy, partiendo desde el mísmo lugar que están ellos hoy, quiero enseñarles mis valores, que se esfuercen y que cumplan sus sueños»

El gol que más gritó en su carrera

Consultado por su gol más gritado, el goleador respondió: «El gol a Quilmes de tiro libre es mi gol favorito, lo grité mucho». Ese partido Racing igualaba cero a cero contra Quilmes, Saja (Racing) habia tapado un penal, y pasando los 42 minutos del ST, la Pantera clavó un golazo de tiro libre para la victoria de la academia. Bou, mostró que lo lleva tatuado en la piel, junto a su familia, la calle y la pesca.

Tatuaje de G. Bou: «La pesca, la calle, la familia y su gol a Quilmes» Foto: Facundo Debona

Su posible retorno al futbol argentino

El goleador fue consultado en que equipo le gustaría jugar en un futuro en nuestro país: «Todavía me queda una temporada más de contrato, el sueño de volver a Racing siempre está. La primera opción para mi en Argentina es Racing, o sino Nebel, ja. Pero no depende de mi, el futbol te lleva a donde el futbol quiere».

La Pantera comentó cual es la espinita en su carrera: «Creo que hice una buena carrera, estoy conforme, lo que si me hubiera gustado es compartir equipo con mi hermano(Walter Bou, jugador de Vélez), jugar juntos para un mismo club».

Walter Bou en Boca y Gustavo Bou en Racing.

Entrevista con Gustavo Bou, jugador de la MLS. Autor: Martín Benítez. Se extiende el agradecimiento a los que hicieron posible esta entrevista. Mención especial para Facundo Debona y Leo Figueredo.