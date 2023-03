VIDEO: Alumnos del Colegio Nacional hicieron una «sentada» ante la ola de calor y la falta de condiciones para dar clases

Padres y madres – integrantes de la comunidad educativa del Colegio Nacional Alejandro Carbó – explicaron «que se cambió el uniforme que se lleva desde hace años, con lo cual se incluyó un pantalón largo y – en estos días – hace mucho calor como para poder concurrir con eso a clases».

Según puntualizaron, «en la institución no hay agua, no hay luz, no hay higiene porque los mismos alumnos debieron limpiar las mesas ellos y hasta tuvieron que limpiar las ventanas como para que se puedan abrir y cerrar».





Además, destacaron que con estas altas temperaturas «no hay ventiladores y el kiosco – a veces – cierra y los chicos no tienen ni para poder comprarse un agua».

«La escuela no tiene ventiladores pero sí exigen que lleven uniformes largos», se quejaron. Subrayando que «en los baños no hay papel, no hay jabón y los gurises no pueden lavarse las manos».



Ante tal panorama, las y los estudiantes – en uno de los recreos de este jueves – se juntaron e hicieron causa común. A manera de protesta, realizaron una «sentada», que fue creciendo en su número de manifestantes, con el correr de los minutos y las horas.

El reclamo se efectivizó en la entrada del edificio escolar y expusieron sus argumentos. «Las chicas, por ejemplo, debieran volver al uniforme tradicional, con polleras y medias roja; sobre todo en estos días de casi 40 grados», expresaron.

Según comentaron los padres, «nadie de la escuela se hizo presente», por lo que las y los estudiantes «protestaron y luego se levantaron». De todas maneras, adelantaron que van a continuar con la medida «hasta que nos escuchen».

«Esto va para largo», remataron.