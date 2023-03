Se presentó el proyecto para crear ciclovías con carriles exclusivos en Concordia

El objetivo de dicha iniciativa – enmarcada en el Plan Municipal de Movilidad Urbana – es conectar las vías ya existentes, ponerlas en valor y, a su vez, promover un modelo de ciudad más sustentable.

Acompañados por distintas personalidades del deporte concordiense, funcionarios de gobierno dieron a conocer el proyecto de Ciclovías. El mismo, tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

“Tenemos previsto hacer aproximadamente 27 kilómetros en la ciudad teniendo en cuenta que hoy las ciclovías existentes están desarticuladas. Este tipo de reuniones con los distintos actores del deporte sirven para poder transmitirle a la gente que se trabaja con ellos; tanto ciclistas como runners, cuál es la idea y la importancia de impulsar este tipo de obras. Debemos ir preparando la ciudad para los tiempos que estamos viviendo con el cambio climático, y la idea es alentar la movilidad sustentable”, comentó la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis.

“Conectar Costanera con La Bianca por ejemplo, que tenemos ciclovía por Monseñor Rosch. Hay ciclovía en Ruta 4 pero está invisibilizada porque no tiene señalización y hay que ponerla en valor. Es conectar todas las actividades importantes de la ciudad y las ciclovías existentes”, agregó.

Seguidamente, la funcionaria remarcó que hay una encuesta existente en la página web de la Municipalidad, a la que someterán en estudio para poder tomar decisiones. En tanto, comentó que “la idea es darle celeridad al proceso, ir definiendo el trazado de esta ciclovía y es una primera etapa. Después consideraremos cómo seguir con la ciclovía pero en este contexto de cambio climático que estamos sufriendo, la idea es hacer una ciudad más sustentable”.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Hacienda, Álvaro Sierra, sostuvo que “en estas reuniones que realizamos participan las distintas secretarías del departamento del Ejecutivo como la Secretaría de Producción, Obras Públicas, Hacienda y también los futuros usuarios de estas obras. Es la manera de ir trabajando articuladamente como siempre nos ha solicitado el intendente Enrique Cresto. Se necesitan recursos, capacitación, educación, y puesta en común con los deportistas y distintos sectores de la comunidad como los beneficiarios: los ciclistas, patines, y los que hacen atletismo”, destacó.

En este sentido, se invita a la comunidad a conocer el proyecto y emitir su opinión a través de la siguiente encuesta: bit.ly.CiclovíaConcordia

Deportistas

“Es un avance importantísimo para la ciudad, ya que tenemos que buscar la bicicleta como medio de transporte, no solo por una cuestión de clima, del medio ambiente, sino por una cuestión de salud. Es una manera más de fomentar la actividad a todas las personas de todas las edades, de manera tal que no sea peligroso. Me parece fundamental y me encanta la idea”, valoró Soledad Bereta (runner).

Asimismo, el experimentado ciclista y organizador de eventos deportivos de la ciudad, Esteban “Pity” Sbresso, divulgó que “la iniciativa está muy buena. Obviamente que nosotros utilizamos mucho la ciclovía, no solo para transporte, sino para el movimiento de los ciclistas para entrenar, incluso en algunos horarios que se interrumpe el tránsito. Creo que es una buena idea. A su vez, concientizar, más que nada, a que se utilice la bicicleta como medio de movilidad, medio de transporte y si esto se lleva a cabo en poquito tiempo va a ser un adelanto más para nuestra ciudad que lo necesita”.

Por último, el atleta Martín Méndez, catalogó como una iniciativa fundamental para Concordia, no solo por el costado deportivo, sino también por la sustentabilidad de la práctica en materia ambiental. En el mismo caso indicó que “debemos buscar los espacios pertinentes para que la actividad sea segura, estableciendo circuitos y tratando de visualizar mediante diferentes medios una forma sencilla y segura de transporte”.

En paralelo a lo manifestado por su colega deportista, el triatleta Alejandro Ricagno, esgrimió: “Estoy contento porque nos hayan invitado a participar a quienes somos referentes del ciclismo en Concordia y como profesor de educación física ya que tengo un grupo a cargo. Esta iniciativa es el futuro del mundo y estoy feliz que la ciudad pueda estar a la altura de las capitales más importantes del mundo. Es un circuito que se necesita por la salud, lo económico y por el medio ambiente”, determinó.

Formaron parte de la reunión: Alvaro Sierra, secretario de Gobierno y Hacienda; Mireya Lopez Bernis, secretaria de Desarrollo Urbano; Ana Paula Vila, directora de Atención Primaria de la Salud; Sebastian Reinafe, representación de Presupuesto Participativo; Sebastián Scevola, Desarrollo Urbano; Guillermo Satalia Méndez, Secretario de Producción y Participación Ciudadana y Diego Santana, Coordinador de Movilidad Urbana. En relación a los deportistas, estuvieron: Soledad Beretta, Martín Mendez, Diego Ricagno y Esteban Sbresso.