La docente que buscaba quién le había chocado el auto estacionado ya obtuvo respuestas

La profesora de la escuela de Comercio había hecho público su caso y había contado que el pasado viernes – 17 de marzo – le chocaron el auto, «entre las 16 y 10 y las 17 y 40 horas», cuando estaba estacionado sobre calle 3 de Febrero casi en la esquina con Urquiza.

Es un Volkswagen, modelo Polo, de color rojo. «Cuando me fui a subir me di cuenta que me habían chocado la parte delantera izquierda», comentó la docente. Subrayando que «no fue mucho pero el arreglo sale $150 mil».

Según comentó durante la tarde de este lunes, «lo encontramos, por suerte hay gente solidaria que se involucra y nos dio los datos de quien era».

«Ya lo localizamos», enfatizó la docente en su publicación.