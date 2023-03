VIDEO: Le chocaron el auto y pide que el responsable la ayude con el seguro porque el arreglo le sale 150 mil pesos

Adriana Cueva contó que es «profesora en la escuela de Comercio» y que el pasado viernes – 17 de marzo – le chocaron el auto, «entre las 16 y 10 y las 17 y 40 horas», cuando estaba estacionado sobre calle 3 de Febrero casi en la esquina con Urquiza.

Se trata de Volkswagen, modelo Polo, de color rojo. «Cuando me fui a subir me di cuenta que me habían chocado la parte delantera izquierda», comentó la docente. Subrayando que «no fue mucho pero el arreglo sale $150 mil».

Adriana pide «si alguien por casualidad, cuando llegó a su casa, se encontró con su auto chocado en su parte trasera derecha con pintura roja», dado que «se llevó parte de la pintura de mi auto».

Según explicó la damnificado, el auto que «me chocó es un Nissan Note color gris».

La docente asegura que «no juzgo si se dio cuenta que chocó y se fue, solo quiero que presente sus papeles en el seguro así yo no tengo que gastar esa plata».

«Apelo a la solidaridad y empatía de esa persona», puntualizó. Y dejó un número de contacto para tal fin «345-4284779».