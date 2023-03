El «viajero del tiempo» que dice que los E.T. invadirán la Tierra este 23 de marzo

Mientras la procedencia de los ovnis que supuestamente sobrevolaban Estados Unidos en febrero siguen siendo motivo de discusión y múltiples teorías, el general Glen Van Herck no descartó en el Pentágono que pudieran ser de origen extraterrestre.

Un escenario que resultó clave para el tiktoker Eno Alaric, un usuario que asegura ser un ‘viajero del tiempo’ que proviene del año 2671 y que realiza regularmente premoniciones de eventos que nunca ocurren. Ahora, el tiktoker aprovechó la ocasión para explicar su última predicción: en horas, los extraterrestres invadirán la Tierra.

En su cuenta de TikTok @radianttimetraveler, Eno emitió el anuncio sobre la invasión extraterrestre que afirma que ocurrirá este 23 de marzo, y que solo unas pocas personas sobrevivirán gracias a otro extraterrestre conocido como ‘el Campeón’. La aparición de supuestos OVNIS, eje de un debate mundial.

“Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable”, explica en la red social.

Pero no solo eso, en otro video también asegura que las 8.000 personas que serán llevadas a otro planeta para salvar a la humanidad serán seleccionadas muy pronto teniendo en cuenta quién puede ayudar a los demás para seguir vivos. Mientras tanto, la Tierra supuestamente está «al borde de la destrucción».

Una serie de declaraciones completamente inverosímiles que no tardaron en hacerse virales con casi un millón de visitas y todo tipo de comentarios al respecto: desde los que bromearon con la teoría, hasta los que sugirieron quiénes podrían ser “los elegidos”.

¿Se puede viajar en el tiempo?

Los viajes en el tiempo en teoría podrían ser posibles, pero en un estudio reciente, los investigadores Igor Smolyaninov y Yu-Ju Hung de la Universidad de Maryland, señalaron sus reparos.

Los autores explicaron que viajar en el tiempo es algo prácticamente imposible ya que el tiempo no puede plegarse sobre sí mismo ni es posible deshacer los hechos realizados o acontecidos en el pasado.

Smolyaninov y Yu-Ju Hung, argumentaron que las partículas en el universo no pueden retroceder en el tiempo.

Sin embargo, los científicos aceptaron que los resultados no son concluyentes y debería haber más antes de ser categóricos con el tema.

Entre otras cosas, por esta razón, muy pocos creen que el tiktoker Eno pueda ser un verdadero viajero del tiempo. H A pesar de todo, hay quienes disfrutan del contenido que suben que constantemente le recuerdan a los crédulos que todo se trata de entretenimiento.