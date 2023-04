Preocupación por la poda del mítico ombú de la Escuela de Comercio

El director la Escuela de Comercio N°16 Profesor Gerardo Victorín, Juan Ibarrola, habló sobre los rumores acerca de problemas en el mítico ombú que tiene el establecimiento.

En ese centenario establecimiento educativo de la ciudad de Concordia, desde junio pasado, se viene llevando adelante la obra del gimnasio cubierto.

Los trabajos prevén entradas desde el interior de la institución y desde el exterior. Con áreas destinadas a servicio, sanitarios, vestuarios, enfermería, depósito; además de lo propio necesario para un edificio de tales características como sala de máquinas y torre de tanque de agua.



Recientemente, en redes sociales, parte de la comunidad educativa había manifestado su preocupación porque el mítico ombú del patio, lugar donde se llevan adelante las labores, había sido cortado.



Ibarrola, en declaraciones radiales, contó que «en realidad se cortó una de las ramas que da para calle Pellegrini porque tocaba una de las estructuras del techo». En ese sentido, agregó que «es un semicírculo y una parte de la frondosa copa que tiene el árbol y que tocaría parte del techo».

Según el directivo, «hice una investigación y una poda que no sea excesiva a cualquier árbol no lo perjudica; o sea que en este caso no es que se va a sacar el ombú sino que se podó una de las ramas».

Vale aclarar que el ejemplar es toda una postal del lugar, escenario mítico de anécdotas, reuniones, actos, promociones y eventos que se realizaron desde los orígenes de la Escuela de Comercio. Con el arranque de la obra, se destacó que su existencia no sería amenazada y que el objetivo era conservarlo.

«Las raíces no solamente van para el lado del gimnasio, sino que van para el lado del kiosco pero esa parte no se toca», puntualizó Ibarrola. Insistiendo en que «se podó algo de la copa, de lo frondoso que tienen las ramas: el árbol no se lo va a sacar».

De todas maneras, mencionó que «seguramente, una vez que culmine la obra, habrá que seguir podándolo cada tanto porque eso caería arriba del techo, donde justamente está el desagüe ahí y se va a tapar la cañería».



Por último, el director la Escuela de Comercio N°16 Profesor Gerardo Victorín detalló que «los avances en la obra vienen más rápido de lo que esperábamos y la empresa es muy profesional: ya tenemos el 90% de las gradas hechas».

Incluso, aseveró que «ya comenzaron con los baños». Vale recordar que las tareas comenzaron en junio pasado, con un presupuesto oficial de 117.170.719,62 millones de pesos y con plazo de ejecución de 365 días corridos.



Fuente: Nada que Perder (LT 15)