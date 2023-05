Publicaron el padrón electoral para las elecciones 2023: dónde consultarlo

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón provisorio, donde los votantes pueden verificar si están habilitados para emitir sufragio y si los datos que figuran son correctos para asistir a las PASO el 13 de agosto y a las generales el 22 de octubre.

Este viernes se hizo pública la lista de electores habilitados para votar, de acuerdo a las novedades registrales documentadas hasta el cierre del padrón electoral provisorio, cuya fecha límite fue el 25 de abril.

Los ciudadanos pueden obtener la información necesaria para consultar dónde deberá emitir sufragio en las elecciones 2023, en las que se elige presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales, y dependiendo de cada provincia: gobernador, intendente, y la composición de las Legislaturas y Concejos Deliberantes. Se puede consultar en https://www.padron.gob.ar/.

Además, los electores tienen tiempo hasta el viernes 19 de mayo para efectuar reclamos sobre sus datos en caso de que figuren de forma incorrecta en el documento, por ejemplo, la actualización del domicilio o la eliminación de fallecidos. También se pueden elevar reclamos en caso de que no se figure en el padrón.

El 14 de julio se publicarán los padrones definitivos. Esta fecha se fijó de acuerdo a los artículos 29 y 30 de la CNE, que establece que deben oficializarse 30 días antes de las PASO.

El cronograma electoral establecido marca que el 13 de agosto se llevarán a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que las generales, el 22 de octubre. De haber segunda vuelta, se celebrará el 19 de noviembre.

·Cómo reclamar si los datos en el padrón provisorio están mal

El trámite puede realizarse vía web, a través de la página de la Cámara Nacional Electoral. En el sitio, los electores pueden ver si figuran en el padrón, y en ese caso, cómo están volcados sus datos. Para ello se solicita ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género y el distrito donde vota. En caso de no figurar, o de figurar con datos erróneos, tiene la posibilidad en el sitio web de elevar el reclamo de forma online.

En el sitio de la CNE la persona podrá redirigirse a la página de Oficina de Reclamos del organismo. Allí deberá:

-Seleccionar el distrito correspondiente al domicilio que figura en su DNI

-Completar el formulario de reclamos por cualquiera de estas causas: sus datos están mal, nunca figuró en el padrón, el domicilio figura de manera incorrecta, es argentino, naturalizado o argentino por opción, o quiere realizar una denuncia por fallecimiento.

Para poder realizar correctamente el reclamo, debe completar:

-Nombre, apellido, género, número de DNI.

-El motivo del reclamo y descripción detallada del mismo.

-Adjuntar un archivo donde se vea el frente y el dorso de su DNI, y tiene la opción de agregar una imagen más digitalizada de otra documentación que considere necesaria para elevar el reclamo. Los formatos de archivos que se pueden cargar son PDF, JPG, PNG.

-Si considera puede agregar también otra información complementaria, como la fecha del último trámite realizado en el Registro Civil, tipo de trámite, si votó en las últimas elecciones o no, y si lo hizo, si fue con el mismo domicilio con el que lo hará en 2023.

-Completar obligatoriamente los datos sobre su domicilio actual (el último domicilio que figura en su DNI), localidad, provincia, teléfono y email.

-Ingresar el código de validación indicado o Captcha

-Enviar el reclamo.

Una vez realizado el reclamo, también podrá seguir la evolución del mismo a través del sitio web.

Los padrones provisorios depurados constituirán el padrón electoral definitivo destinado a las PASO y a las elecciones generales. El mismo deberá estar ordenado “de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido”. Serán publicados junto al número de orden del elector, un código de individualización que permita la lectura automatizada de cada uno de los votantes, los datos que para los padrones provisionales requiere la ley y un espacio para la firma.

· ¿Es obligatorio que voten los jóvenes en las elecciones 2023?

En el padrón electoral provisorio deberían figurar los jóvenes de entre 16 y 17 años que este 2023 están habilitados a votar. De acuerdo a la Ley de Ciudadanía Argentina (26.774), sancionada el 31 de octubre de 2012, el mencionado grupo etario puede votar autoridades nacionales como presidente, vicepresidente, diputados y senadores del Congreso de la Nación, pero para elegir autoridades provinciales depende de lo que determina cada jurisdicción.

De acuerdo a la normativa, los jóvenes de 16 y 17 años están habilitados pero no obligados a votar. Al igual que los mayores de 70 años, para este sector de la población el voto es opcional.

Esto cambia para aquellos que cumplen 18 años. En ese caso, no participar de las elecciones es motivo de sanción económica y de inclusión en el Registro Nacional de Infractores al deber de votar, realizado por la Cámara Nacional Electoral.

Además, si no se puede justificar ante la Justicia Nacional Electoral la no emisión del voto, también se quedará inhabilitado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Por otro lado, quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Según datos oficiales de las elecciones legislativas de 2021, los jóvenes de 16 y 17 años fueron 795.561. Representaron el 2,32% del padrón a nivel nacional y el 60% se concentró en Buenos Aires (39%), Córdoba (8%), Santa Fe (7%) y en CABA (6%).

Para figurar en el padrón electoral es necesario haber realizado la actualización obligatoria del DNI al cumplir 14 años de edad. Esta se puede realizar al asistir con turno previo a una oficina del Registro Civil o del Centro de Documentación Renaper.

· ¿Qué se elige en las elecciones 2023 y cuándo son?

Las PASO nacionales se realizarán en todo el país el 13 de agosto. En esa instancia se votará a las listas de precandidatos y a las alianzas políticas para que compitan en las elecciones generales del 22 de octubre.

Ese día, se elegirá presidente, vicepresidente, diputados y senadores para el Congreso de la Nación. Se renuevan 130 bancas de la Cámara Baja y 24 bancas en el Senado.

Si ese domingo, ningún candidato a presidente obtiene más del 45% de los votos, o por lo menos 40% y una diferencia porcentual superior a 10 puntos con respecto al segundo, habrá balotaje. La segunda vuelta se llevará a cabo el 19 de noviembre: ese día participarán las dos fórmulas presidenciales más votadas de la elección general y llegará al poder aquella que obtenga la mayor cantidad de sufragios afirmativos válidamente emitidos. En Argentina, la única vez que se resolvieron los comicios por esta vía fue el 22 de noviembre de 2015 cuando Mauricio Macri venció a Daniel Scioli 51% a 48%.