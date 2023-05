ENRIQUE CRESTO ASEGURO QUE ENFRENTARÁ A BAHL EN LAS PASO.

Una decisión sobre esperada por el peronismo para comenzar la Campaña, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, salió del silencio y sorprendió manifestando que seguía en carrera, hasta estos días su postura era consecuente en torno que esperar que el Gobernador designe a su continuador

Este lunes en el Centro de Convenciones de Concordia, donde se realizaba el 2° Congreso de Bienes Raíces de Entre Ríos, Cresto improvisó una conferencia de prensa y confirmó que competirá en las PASOS dentro del FRENTE que arme el oficialismo.

Previo a ello se reunió con el gobernador y según manifesto fijaron reglas de juego para dirimir las candidaturas.

Cresto destacó que “ …El beneficio que tenemos nosotros en el peronismo es que tenemos un núcleo de coincidencias básicas. Tenemos una doctrina, tenemos una forma de pensar la política que no tiene la oposición. La oposición hoy, sus internas son dos modelos totalmente diferentes de provincia. Es decir, lo que representa Frigerio y lo que representa Galimberti no tiene absolutamente nada que ver. La doctrina del radicalismo está mucho más cercana al peronismo y a una entrerrianía que tiene Galimberti, como tenemos nosotros, y nada que ver con lo que es la figura de una persona que es nacida en Buenos Aires y que viene a postularse a Entre Ríos”.

“Eso tenemos, sabemos qué es lo que queremos para la provincia de Entre Ríos, así que no tenemos duda que vamos a trabajar bien con un gran respeto”

También dijo que «…Yo tengo una excelente relación con Adán Bahl, no solamente en lo político, sino una amistad, he trabajado con él y bueno, estamos poniendo reglas de juego …. ”

Las declaraciones sorprenden, ya que por un lado mantiene un postura de participar en el marco de una PASO, no saliéndose del peronismo como lo hizo en su anterior candidatura con la LISTA 100

Mientras tanto nada se sabe del tercer pre-candidato Martín Piaggio, el primer mandatario de Gualeguaychú, que en estos momentos viajó a Buenos Aires para palpar de primera mano el pulso de la interna Nacional, recordemos que su estrategia política se centra fuertemente en el apoyo del Gobierno Nacional, muy complejo por cierto en una provincia donde los representantes del Kirchnerismo brillan por su ausencia y han diezmado los armados territoriales tanto de la Campora como del Frente de Todos, prácticamente su quehacer político se reduce a mantener los tres cargos que detentan con la venia nacional.

Además, resta saber cual será la postura del Ex-Gobernador Urribarri que mantiene una presentación judicial en post de poder lograr inscribir su candidatura. El grueso de la dirigencia sabe que es muy difícil que la misma prospere, sobre todo por que recién ahora se presentó, cuando lo esperable era que lo haga al final sus mandatos provinciales. No obstante es un secreto a voces que ya contaría con la aceptación de otro Concordíense para que ocupe su lugar y el así encabezar la lista de Diputados Provinciales. Un plan B que todos descuentas será por fuera del Peronismo, dado la distancia que mantiene con el Gobernador Bordet. Siendo este también un armado provincial que mira directo a las determinaciones que se tomen en el armado nacional, y más precisamente a la decisión más esperada por estos días de la Ex Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner.

En ese marco, con cuatro pre-candidatura casi confirmadas del espacio más ligado al Justicialismo y la promesa del Gobernador de Bordet y del Pre-Candidato Bahl de que todos pueden pegar con la lista que deseen, no se termina de clarificar quienes y en espacios se darían estas ofertas electorales, algo que preocupa mucho a los intendentes en general y más aún a los que buscan su reelección.

Estos, dependen mucho de con quien pegar su boleta para el éxito electoral, nadie desconoce que el peso de la estructura Provincial y por que no también de lo Nacional, en cada territorio chico, donde la excepción es el triunfo de los candidatos que no vayan con la lista oficial.