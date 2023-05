Bordet criticó el fallo de la Corte sobre las elecciones en Tucumán y San Juan porque «es de suma preocupación para la democracia”

Con la firma de tres de sus cuatro integrantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, suspendió este martes las elecciones previstas para el próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan, al hacer lugar a dos medidas cautelares presentadas por fuerzas opositoras ante la posibilidad de que las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.



Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet señaló: “Es de suma preocupación para la democracia que elecciones de dos provincias sean suspendidas a sólo cinco días de realizarse. Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre”.

El mandatario expresó su «solidaridad y apoyo a las provincias hermanas de Tucumán y San Juan. Si no se respetan los mecanismos institucionales de las provincias no hay federalismo en Argentina. Algo que parecen desear dirigentes centralistas que menoscaban los distritos en los que no gobiernan ellos”.