La mamá del joven jugador fracturado de Libertad afirma que la «dejaron sola» y que «el seguro no me cubre nada»

Florencia Balmaceda es la mamá de Franco, el joven jugador sub 18 que terminara con fractura expuesta el pasado 17 de mayo, en Cancha de Libertad, tras una trifulca que derivó en el parate de la Liga. Afirma que no la «están acompañando».



Vale recordar que esa trifulca estuvo enmarcada en un encuentro categoría sub 18, que se llevó a cabo durante el miércoles 17 de mayo, en Cancha de Libertad mientras se disputaba un partido entre el Lobo y el conjunto juvenil de Colegiales.

Producto de los golpes y la caída, el joven Franco resultó con una fractura de tibia y peroné; por lo que debió ser derivado al hospital Masvernat.



En declaraciones radiales, Florencia Balmaceda – su mamá – comentó que «él figura como jugador juvenil de la liga y de la institución Club Libertad, es decir está fichado».

Según puntualizó, «los chicos a esa edad tienen que estar asegurados si pertenecen a un club y Libertad tiene un seguro que lo cubre a cualquier chico que esté adentro de la institución».

Incluso, la familiar mencionó que el joven «está en ese lugar hace unos nueve meses, de lunes a viernes entrenaba en el club todos los días; o sea, salía del colegio y se iba corriendo porque sino llegaba tarde».



Florencia informó que su hijo continúa muy dolorido y que si bien – en un primer momento – «los doctores le habían dicho que no era necesario una cirugía, ahora el cuadro empeoró, y sí o sí la necesita porque el hueso no va a soldar solo; necesita clavos y tornillos, con mucho trabajo luego de kinesia para recuperar su vida normal».

La mujer agregó que desde el club, en «los primeros días me dijeron que me quedara tranquila, que el nene iba a ser cubierto por el seguro». Sin embargo, ya a más de 15 días del hecho «ahora es como que no, me dicen que tanto el seguro como el club, no pueden cubrir nada porque él – en ese ese momento – no era un jugador de Libertad».

Florencia expresó su «ya no bronca sino dolor por esa respuesta». E incluso – a partir de esa postura dirigencial – afirmó que «me estoy por reunir con un abogado para ver qué es lo se puede hacer y por qué terminaron actuando de esta forma».

En ese punto, señaló la contradicción de una sanción que recibió el joven por «parte de la Liga». En efecto, «si no estaba como jugador ¿por qué lo van a sancionar con varias fechas?», se preguntó.

Sin dar nombres, pero advirtió que «una persona del club, muy influyente, me llamó cuando yo le dije que lo tenían que operar y me dijo ahora te vas a tener que encargar vos sola de tu hijo porque encima también nos sancionaron a nosotros por culpa de tu hijo».

La mujer agradeció la atención recibida por los profesionales del hospital Masvernat pero explicó que tiene mucha incertidumbre acerca de los costos que significarán los insumos necesarios para la intervención quirúrgica.



Incluso, Florencia contó que desde el nosocomio le pidieron que el club conteste la negativa de la cobertura «por escrito» para ver los pasos a seguir y cómo poder conseguir todo lo necesario para la operación del joven.

La mujer destacó que su hijo «pagaba una cuota societaria de alrededor de dos mil pesos» a la entidad.

«Ahora estoy viendo cómo hacer para conseguir los papeles y que lo puedan operar, el médico puso como fecha límite, el día jueves 8 de junio y tratar que no se pase de esa fecha», remató.



