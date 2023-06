Descubrieron que Antonio intentó hacer trampa en MasterChef y estalló todo: “¿Puede ser?”

La conductora, Wanda Nara, mandó al frente a Antonio cuando se dio cuenta que este quiso hacer trampa en la última edición de MasterChef

En el último programa de MasterChef los participantes dieron todo para hacer el mejor plato, convencer a los jurados y así no quedar eliminados del juego. Antonio nuevamente participó del programa.

El hecho se dio en el momento de ir al mercado, donde los participantes toman los ingredientes para elaborar sus platos. “Bueno, nos vamos a ir preparando para ir al mercado. Piensen qué plato de excelencia van a hacer para sorprender al jurado y no ser eliminados esta noche”, dijo Wanda Nara.

Los participantes se apresuraron en recoger los ingredientes. Recordemos que tienen un tiempo determinado para esto, en caso de no respetarlo el jugador queda eliminado. “Recuerden que ya pasó el primer minuto y que es una gala de eliminación. No se olviden nada. Los quiero ayudar pero no los quiero distraer. Si me necesitan, estoy”, los apuró la conductora.

Luego de un rato, Wanda Nara exclamó que ya había terminado el tiempo de recolección: “Se están llevando todo. Es un plato que tienen que hacer, no la cena de Navidad. Listo, afuera todo el mundo”. Dijo la empresaria dejando claro que el tiempo había expirado.

Antonio casi queda eliminado de la gala.

Es en este instante cuando Antonio disimuladamente intentó tomar una cebolla, pero ya había finalizado el tiempo. El jugador confesó a la cámara: “En el momento en que agarré la cebolla, ya había pasado el tiempo”. Dijo poniendo en cómplice a la cámara.

Pero la conductora, Wanda Nara, se dio cuenta de todo y le reclamó al jugador: “¿Puede ser que hayas agarrado una cebolla después del tiempo?” Lo que dejó a Antonio en offside, generando un clima tenso en MasterChef.

Preocupado, ya que podía quedar eliminado, dejó la verdura en su lugar. “Igual tengo más, una cebolla más no le hacía mal a nadie”. Exclamó el participante al ver que no