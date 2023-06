El ataque de furia de la mamá de L-Gante en la fiscalía por no poder ver a su hijo: “Es una aberración”

Claudia Valenzuela habló con los medios y manifestó su preocupación porque el cantante está incomunicado; este jueves, tendrá su primera audiencia tras su detención

El martes 6 de junio Elián Valenzuela, conocido popularmente como L- Gante, fue detenido en su propiedad country Banco Provincia, en Moreno, acusado de amenazar con un arma y de privar de la libertad a dos personas. En medio de las especulaciones sobre el destino del referente de la cumbia 420, su madre, Claudia Valenzuela, habló con la prensa en las inmediaciones de la Fiscalía 9 de General Rodríguez, donde el joven tendrá audiencia en los próximos minutos

“Me parece una aberración que ni siquiera a los padres ni a los hermanos nos dejen entrar para que sienta el apoyo. No pedimos entrar en la oficina de Fiscalía, sino en el edificio”, expresó enojada Claudia Valenzuela, quien desde hace tres días no ve a su hijo. Asimismo, señaló que mantuvo una comunicación por cartas, ya que es la única forma que le permiten contactarlo, ya que está preso e incomunicado en la DDI Quilmes.

Las palabras de la mujer reflejaron el calvario que atraviesa la familia del cantante, desde el allanamiento en su propiedad, en la que denunció que sufrió destrozos en las puertas y que el personal policial ingresó con armas y escudos “como si fuera la casa del peor narco de la Argentina”. También aseguró que no encontraron nada comprometedor en contra de su hijo y que el único hallazgo que hicieron fue de dos armas de juguete que presuntamente pertenecerían a Jamaica, la hija del cantante, de 1 año.

Con un tono elevado, Valenzuela se refirió al denunciante de la causa. Sin nombrarlo, lo identificó como el padre de los amigos de toda la vida de Elián. “Es una vergüenza que más de una vez con una mano le diste de comer y con la otra te clave un puñal”, lanzó. Asimismo, habló de la segunda presunta víctima, a la que identificó a Rosa, de quien señaló que su declaración fue distorsionada. “Es un tema de dinero y política. El señor es delegado municipal”, afirmó y aseguró que cree en la inocencia de su hijo y lo acompañará incondicionalmente, como lo hacen sus amigos, familia y fans.

La palabra del abogado de L-Gante

Alejandro Cipolla se hizo presente en la Fiscalía 9 de General Rodríguez como representante legal de L-Gante, quien tendrá su primera audiencia tras su detención. Luego de las palabras de la madre del cantante, el abogado habló en exclusiva con Luis Novaresio en Buen día Nación (LN+) y aseguró que las acusaciones contra su cliente son falsas. A su vez, confirmó que “la supuesta víctima” estaba en las inmediaciones al lugar, en apoyo al cantante.

“No es una persona peligrosa, pero está estigmatizado como una persona violenta. L-Gante y las armas están vinculados por sus videoclips”, señaló el letrado, al afirmar que el joven de 21 años no porta armas de fuego. Asimismo, destacó que si bien el cantante enfrenta otras causas judiciales no recibió ninguna condena, por lo que no se puede indicar que tiene un “precedente”.

En sintonía con Claudia Valenzuela, Cipolla indicó que el denunciante y su representado mantuvieron un vínculo cercano, de confianza, al convivir en casas aledañas durante dos años. Por lo que el joven se encuentra sorprendido por la causa. En cuanto a la segunda persona involucrada, se trata de una mujer – identificada como Rosa- cuya declaración habría sido distorsionada, ya que “se la tomó como víctima porque ella dijo que tenía miedo, pero lo dijo por la situación de Elián” y acudirán a la Justicia para realizar una nueva presentación de su testimonio.

En cuanto al la posibilidad de conseguir la libertad, aseguró que se trata de un objetivo difícil.“Está en una situación delicada por la calificación legal y se va a resolver la semana que viene”, detalló el abogado. Y aseguró que L-Gante continuará detenido.