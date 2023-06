Fuerte descargo de Thelma Fardin tras el video de Juan Darthés

El actor publicó un video en redes sociales donde agradeció a su abogado Fernando Burlando. Qué dijo la denunciante.

Juan Darthés fue denunciado judicialmente por abuso sexual en el año 2018, cuando la actriz Thelma Fardin le inició una causa por delito de violación, en un hecho ocurrido en 2009. Tras varias idas y vueltas judiciales, la justicia brasileña lo absolvió.

El fallo de la Justicia de Brasil, en el cual el actor fue absuelto, se detalle que no se pudo comprobar que haya existido acceso carnal y que cualquier otro tipo de abuso sexual se encuentra prescripto por el paso del tiempo.

El actor absuelto reapareció en las redes sociales y publicó un video en que dijo todo lo que pensaba: «Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabes y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas».

Además, elogió el trabajo que hizo el equipo que lo defendió: «Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por si capacidad y corazón«, señaló. Y agregó: «Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que une a la alegría de verdad. La verdad existe».

Sin embargo, Thelma FardIn, la actriz denunciante, no se quedó callada y salió a responderle: «Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo».

Y continuó: «Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar«. Por último, dijo: «Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado».