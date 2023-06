Mundial Sub 20: la chicana del Chiqui Tapia a Mbappé luego de que Uruguay se consagrara campeón

El presidente de la AFA hizo referencia a una opinión que el goleador francés hizo un año atrás respecto del fútbol sudamericano y que generó una reacción en contra

Luego de que Uruguay saliera campeón del Mundial sub 20 en el estadio “Diego Maradona” de La Plata, tras vencer por 1 a 0 a Italia, Claudio “Chiqui” Tapia no dejó pasar la oportunidad para chicanear a Kylian Mbappé por aquellos dichos de hace un año cuando el francés opinó que el fútbol sudamericano “no está tan avanzado como en Europa”. “Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico. ¿Pero cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel”, escribió el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El dirigente argentino se hizo eco de unas declaraciones que en mayo del año pasado hizo Mbappé en TNT Sports Brasil. “La ventaja que tenemos los europeos es que siempre jugamos entre nosotros y tenemos partidos de alto nivel. Ahora, por ejemplo, comienza la Liga de las Naciones, y cuando lleguemos a la Copa del Mundo estaremos a punto”, dijo entonces el francés.

Y añadió: “Brasil y Argentina no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso en las últimas copas del mundo siempre son los europeos los que ganan”. Uno de los primeros futbolistas en reaccionar contra el delantero fue Emiliano “el Dibu” Martínez: “Que vayan a Bolivia, Ecuador, Colombia, vamos a ver qué tan fácil es para ellos”.

“Ellos siempre juegan en cancha perfecta, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica. Todos los sudamericanos jugamos en Europa y cada vez que venís a la Selección estás dos días entre ida y vuelta, diferentes climas, no podés entrenarte mucho porque estás agotado. Un inglés va a entrenarse con Inglaterra y en media hora está en el predio, descansado, gana días de entrenamiento”, le contestó el arquero en diálogo con TyC Spor

Tapia y Martínez no fueron los únicos que recordaron con dureza la reflexión que hizo la figura del equipo galés y que provocó cierto enojo de parte de sus colegas latinos. Cuando el 18 de diciembre del año pasado la selección nacional se consagró en Qatar, el chileno Arturo Vidal también arremetió contra Mbappé: ”No los busques que te sale el cuco. Aprende de los que inventamos el fútbol. Sudamérica”.

Hasta Jorge Valdano se refirió en su momento a esa controversia: “Mbappé tiene que aprender que a veces es más conveniente no decir toda la verdad”.

La final del Mundial Sub 20 contó con la presencia en el estadio de las máximas autoridades de la FIFA, Gianni Infantino; de la Conmebol, Alejandro Domínguez; de la AFA; el gobernador Axel Kicillof; y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. También se hizo presente en el palco VIP el exfutbolista y campeón mundial juvenil argentino, Juan Pablo Sorín; Pierluigi Colina, vinculado al arbitraje en FIFA; Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano de Córdoba; Maximiliano Rodríguez, entre otros.

La fiesta de la final también se vivió en la tradicional Plaza Moreno, en el centro de la ciudad de La Plaa, donde se armó, como a lo largo de toda la Copa del Mundo, una fan fest para que el público y los hinchas que no pudieron conseguir una localidad pudieran vivir una experiencia mundialista.